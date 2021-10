Luego de perder más de 10 kilos de peso, Adamari López ha recuperado su autoestima y se ha dado el lujo de volver a lucir sexys outfits presumiendo su figura, pero es un hecho que no se puede tener contentos a todos y eso es lo que ha pasado con ella, que constantemente es criticada por los internautas no sólo por su vestuario, sino también ¡por adelgazar!

Cuando la presentadora de televisión luchaba contra su sobrepeso muchos de sus seguidores le decían en redes que adelgazara para verse bien y por su salud, además de cuidar su carrera, y ahora, que ya logró recuperar su cuerpazo muchos otros le piden que ya no baje más y que no les gusta su ropa, por lo que la actriz pareció cansarse y les dedicó una publicación en Instagram en la que deja bien claro que no le importa que hablen de ella.

Con saltos y presumiendo su figura con un jumpsuit cortito, Adamari López alejó toda la mala vibra que le tiran en las redes y dejó ver que todo lo negativo que dicen de ella simplemente no le importa pues viene de gente que no la conoce. ¿Cómo la ves?

Tras separarse de Toni Costa luego de sostener una relación por una década, Adamari López pareció tomar el impulso que necesitaba para enfocarse en ella misma y obtener los resultados que había estado buscando por mucho tiempo para adelgazar y su cambio ha sido tan evidente que no está exenta de críticas, incluso de quienes afirman que se hizo una liposucción.

Todo esto llega a oídos de la protagonista de “Amigas y rivales”, quien decidió darles una respuesta directa, concreta y divertida a sus detractores en redes con un video que colgó en su cuenta de Instagram, donde presume su figura y sus torneadas piernas en un jumpsuit amarillo con estampado que resalta sus formas.

Saltando, alborotando su cabello y dando giros, Adamari López mandó un fuerte mensaje a sus críticos: “Todo lo negativo no me importa #buenaenergía #siemprepositiva #parati #foryou #soyfeliz”, escribió y recibió muchas respuestas en su publicación, tanto de quienes le aplaudieron como quienes volvieron a criticarla.

“¡Esa es la actitud!”, “¡Que bárbara! ¡Te ves increíble, Ada!”, “Sí te importa, si no, no estarías haciendo ese show”, “Te hacía falta divorciarte, tá hermosa”, “Él se lo perdió, tener una bonita familia”, “¡Jesús, se volvió adolescente la señora!”, “Eso decimos todos pero en el fondo... es impensable que no pensemos a veces en las cosas que nos hacen otros... hay tanta emoción negativa... pero tú sigue intentando tirar más a los protones”, fueron algunas de las reacciones.

Y es que Adamari López pareció agarrar su segundo aire recién cumplidos sus 50 años y tras el anuncio de su separación del padre de su hija, por lo que realmente parece otra mujer pues su cambio ha sido muy evidente y muchos piensan que le cae bien estar soltera.

En lo profesional, la puertorriqueña pasa un buen momento pues se mantiene como una de las conductoras favoritas de “Hoy día”, matutino de Telemundo, y como jueza del reality show “Así se baila”.

