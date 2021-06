Con ropa color piel y suéter abierto, Demi Rose se dice reina adorable

La pasión de la modelo Demi Rose por mostrar su cuerpo al mundo, no es nuevo; lo que sí es novedad, son las formas en las que cada vez la británica busca llamar más la atención. Recientemente posó hincada en un elegante tapete de peluche blanco con ropa color piel y un suéter abierto, llamándose a sí misma, reina adorable.

Esta vez, Demi Rose eligió lo que parece ser una habitación íntima de su casa en Ibiza, España, a la que llama Ibiza Magic Island, desde donde lució sus encantos y su figura curvilínea con un calzón color piel -nada escotado- de la firma Pretty Little Thing (la firma de ropa para la que modela), pero con una prenda con la que no dejó mucho a la imaginación.

Pues Demi Rose utilizó un suéter color blanco perla que va perfecto para cubrir el frío encima de una blusa de manga corta o de tela muy delgadita y sentirse confortable; sin embargo, la británica de 26 años, lo usó sin prenda previa.

Y modestia a parte, la estrella de Instagram, escribió: "Cosy queen @prettylittlething", considerándose a sí misma, una reina adorable que siempre queda bien ante los ojos de sus más de 16.5 millones de fanáticos alrededor del mundo.

Motivo por el que la nacida en Birmingham, Reino Unido, desató los comentarios en su última publicación del pasado jueves 3 de junio. Pues al momento, el par de postales compartidas muy acertadamente en su cuenta oficial de Instagram, han generado 354,750 corazones rojos, entre los que destacan el de Danny Desantos, el fotógrafo de cabecera de Demi Rose.

Shirin, la modelo y colega de Demi, ha sido una de las primeras en comentar sus fotos, aunque por su belleza, la dejó muda y sólo posteó un quinteto de corazones rojos. Mientras que Bethany Lily April, también reaccionó a los encantos de la británica: "Mermaid hair" (Pelo de sirena), escribió, pasando por alto los encantos de Demi.

Pero la sensualidad de la europea que busca conquistar los escenarios más importantes de Hollywood, no tiene límites, por ello, ha sido muy halagada. "Approaches" (Enfoques), escribió otra de sus colegas de las pasarelas, no sin antes postear la figura de un pulpo... ¿a qué se habrá referido? El sutil comentario tiene 220 'me gusta'.

"Interesting pic" (Foto interesante), fue el comentario de otra de las del gremio. También se leen otros como "Beaches" (Playas), "Beauty" (Belleza), "You're so yum baby" (Eres tan rica bebé), "GORGEOUS AS ALWAYS" (MARAVILLOSA COMO SIEMPRE) entre otros. Más de 3,090 mensajes, son los que se pueden leer hasta ahora.