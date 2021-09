Con revelador coordinado de lencería, Demi Rose presume la fruta prohibida

Tras su reciente viaje a Positano, Italia, la modelo Demi Rose ha dado muestra de que es una de la celebridades más importantes del mundo del modelaje en las redes sociales, y recientemente mostró su innegable belleza con un revelador coordinado de lencería en color rojo y presumió la fruta prohibida.

Sus prominentes curvas son su mejor carta de presentación y así lo ha dejado ver la británica de 26 años luego de mostrarse como es una y otra vez a través de sus diversas cuentas en la web. Desde la provincia italiana, Demi Rose volvió a enamorar a propios y extraños al demostrar sus curvas.

Esta vez, la top model eligió un intenso coordinado de lencería de encaje en color rojo encendido con el que ha dejado boquiabiertos a sus fanáticos que ya rebasan los 17.7 millones en su cuenta de Instagram, donde se pueden ver sus encantos y enormes atributos.

"Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?" (Espejo mágico en la pared, ¿Quién es la más bella de todas?), se lee al pie del par de intensas postales de su última publicación de la británica.

Y como en su pasada publicación posando de espaldas con las aguas del Mediterráneo como testigo, Dem Rose volvió a demostrar su inocencia y modestia al cuestionar al espejo, lo que haría el famoso personaje de Blanca Nieves de las películas clásicas de Disney: "¿Quién es la más bella de todas?".

Y es que, al ver que Demi Rose ha revelado casi cada centímetro de su piel dejándola al descubierto, sus colegas del modelaje y sus más fervientes admiradores, no han reparado en dejarles sus comentarios más sinceros como: "Contribution" (Contribución), "Sexiest ever" (La más sexy de todas).

"I love you so much" (Te amo mucho), "Red is my favorite color" (El rojo es mi color favorito), son parte de los más de 5 mil mensajes que ha recibido la modelo europea, y hubo quien dejó de lado su sensualidad y se centró en otro asunto: "¿How is your day going Demi Rose?" (¿Cómo va tu día, Demi Rose?)

Al momento, la sensual modelo ha logrado atraer a sus fanáticos, quienes ha dejado más de 503,600 corazones rojos, entre los que destacan los de sus fans y famosos de las redes sociales.

