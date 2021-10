Con resistente pantalón de cuero, Chiquis Rivera mueve el botecito y desencadena burlas

Una vez más Chiquis Rivera robó reflectores al aparecer con unos resistentes pantalones de cuero bailando muy sexy una famosa cumbia por lo que desencadenó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram que la hija de Jenni Rivera presumió sus mejores pasos de baile a ritmo de la canción El listón de tu pelo de Los Ángeles Azules. Pero pese a que Chiquis Rivera movió muy bien el botecito y presumió lo que Dios le dio, fue su ajustado pantalón negro el que se llevó todas las miradas, al resaltar su curvy figura.

Tras viralizarse el video y compartirse en otros perfiles de Instagram, la intéprete de Mi problema fue severamente atacada por sus haters, quienes no fueron nada piadosos con la cantante y se le fueron encima por poner a prueba a los pantalones de cuero y a sus tacones.

Uno de los perfiles por los que fue retomado el video fue por el programa de Telemundo, Suelta la Sopa, Instagram en el que Chiquis Rivera desencadenó todo tipo de comentarios. En dicho video, del 24 de octubre, se ve a la ex de Lorenzo Méndez disfrutando de una fiesta y bailar para la cámara muy sensual a ritmo de cumbia.

“Y el agua de limón de seguro le ponía azúcar jajaja”, “Yo viendo esos tacones aguantadores jajajajaj”, “Le pesan mucho las nachas”, “¿Qué pasó con el Photoshop? Aquí no se parece nada como las fotos que suben en su pagina jajaja”, “¿Esta muchacha no tiene talento? Pregunta seria, o ¿solo es la hija de Jenni Rivera?”, “Ay Chiquis, cada día más ridícula, aprende a tu hermana Jacqie, que sin hacer ruido canta mejor que tú, y no tiene que andar de payasa como tú comprenderás”, “Un momento de silencio en respeto a esos tacones, son todos uno héroes”, “Jajajaj para eso se quedó, de la que te salvaste Lorenzo Méndez jajaja”, “Exceso de autoestima equivocada jajaja”.fueron algunos de los mensajes negativos que la famosa artista recibió.

No todos los comentarios fueron malos y algunos usuarios expresaron que Janney Marín Rivera, se veía espectacular con el pantalón de cuero y moviendo el botecito. “Que hermosa se ve mi Chiquis”, “Mira cuantas críticas, dios mío, nadie es perfecto, todas somos hermosas, cuánta inhumanidad hay en este mundo, Chiquis es hermosa y listo”, comentaron varios en el video de Chiquis Rivera.

Cabe mencionar que constantemente Chiquis Rivera es atacada en redes sociales por su físico y sus acciones, por lo que ella siempre ha dejado claro que es muy segura de sí misma y que se quiere tal y como es, sin embargo, al final del día le afecta todo lo que se dice alrededor de ella.

“He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, dijo recientemente la cantante durante un podcast "Sin Rodeos" de Jomari Goyso.

