Con pronunciado escote, Angelique Boyer destacó la importancia de las mujeres

La actriz Angelique Boyer, está orgullosa de ser una fémina, y para celebrar el Día Internacional de la Mujer, también llamado el 8M, lo hizo en modo intelectual, pero con pronunciado escote, pues el deseo de aprender y cultivarse, no quita el lado más sensual que una mujer pueda o quiera tener.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró uno de sus lado más intelectuales desde el MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, según la ubicación de su última publicación de de este 8 de marzo de 2021.

En su publicación, la actriz de telenovelas, describió un pensamiento de lo que pasaría si pudiera compensar en algo, todo el daño y maltrato que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Fue con una extensa descripcón que la contadora de historias lo dijo:

"Si pudiera tejer una gran red de mi corazón partido en pedazos, tejería un tapiz para cubrir las especies que quedan suficientemente grande y ancho y suficientemente fuerte para desviar la marcha de la muerte sin corazón, sin mente perpetrada por mi propia especie...

Si pudiera dar me gusta, un clic y compartir un millón de advertencias desde esta maquina no sería más que una pequeña onda en la red. Si pudiera tener una red contigo a lo mejor no saldríamos vencidas. Cuando las mujeres lideran recordamos la gran red y nos tejemos a nosotras mismas dentro. Cuando las mujeres lideran el mundo se repara, hilo por luminoso hilo. Nacidas para liderar".

Sus amigas, la actriz Fernanda Castillo y Yanet García (la ex Chica del Clima), respondieron a la publicación de Angie, con algunos corazones morados, aludiendo al Día Internacional de la Mujer, así como con unas caritas amarillas con ojos de corazón.

Pero quien hizo pública su reacción, fue su novio, el actor Sebastián Rulli, quien escribió muy orgulloso: "Wowww! Felicidades mi amor!!! Que orgulloso me siento de estar a tu Lado MUJER. Te amo!!"; mismo comentario, que tiene 1160 'me gusta'.

La fanpage (página de fans) de Rulli bajo el perfil srlive.rulli, también expresó su admiración por la actriz: "Feliz Dia de la Mujer Angie!!! El mismo deseamos a las mujeres de tu familia y a las mujeres de la familia de Sebas! Bonita semana llena de momentos felices y muchas sonrisas. Los queremos mucho".

La actriz Alejandra García y la cantante de JNS Karla Díaz, también aplaudieron la entereza que Angelique Boyer tiene como mujer y como una actriz muy profesional. Al momento, la serie de postales compartidas por la francesa, ha reunido 105,025 corazones rojos y 1,012 mensajes que se leen en la caja de comentarios.