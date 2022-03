Con pronunciadas curvas, Demi Rose presume que es un monumento viviente en la piscina

Tras lucir sus definidas y pronunciadas curvas, la modelo Demi Rose ha engalanado una vez más a la Isla de Santa Lucía en el Mar Caribe, presumiendo además que es un monumento viviente fuera y dentro de la piscina.

Y tras ello, con un sensual ritmo de reguetón, Demi Rose aprovechó para lucir su cuerpo de espaldas mientras se agacha a tomar una copa y luego al momento de tirarse un clavado a la piscina para luego emerger con su cuerpo de diosa, como si estuviera tallada por los meros ángeles.

Demi Rose de 26 años, está disfrutando de nueva cuenta su paso por el Caribe, tras su último viaje a América a finales del 2021. Y eso se nota con cada foto, con cada publicación que la británica ha compartido los últimos días a través de su cuenta de Instagram.

Y esta vez, la fanática de los lugares más espectaculares, no escatimó en mostrar cada parte de su cuerpo de espaldas, dejando muy poco a la imaginación, luego de que se olvidó del sujetador y asomó un poco sus encantos en un sutil perfil que deja verlos.

Lo que ha provocado la curiosidad de chicos y grandes, pero sobre todo, de sus más de 19.5 millones de seguidores en Instagram tras escribir: "It was all a dream…" (Todo fue un sueño...), a la par del sensual ritmo de "love nwantiti" de CKay• (feat. Dj Yo! & AX'EL) [Remix].

Y no faltó quien dijera: "I could watch this all day" (Podría ver esto todo el día) comentario que se ha visto apoyado por al menos 38 corazones rojos y dos respuestas; y entre más de una decena de llamaradas se lee: "delight me your love" (Me delita tu amor).

Y no faltaron los clásicos "Wow!", "Hermosa", "So dreammmyyyy" (Así que dueña!), "Then you wonder why we fight…" (Luego preguntas por qué discutimos), dejó ver un fanático "celoso", "Ufff my Love you are a dream" (Ufff... mi amor, eres un sueño) o "Absolute perfection Made woman" (Absoluta perfección heche mujer).

Al momento, Demi Rose ha logrado reunir alrededor de 200 mil corazones rojos y más de 2,270 comentarios. Otros más se leen: "Football forever!" (¡Fútbol pro siempre!) haciendo referencia a la retaguardia de la top model o un simple: "You're a Dream" (Tú eres un Sueño).

