Con prolongada abertura y definidos muslos, Jennifer Lopez conquista en Ni tú ni yo

La música latina es lo que ha llevado a la cantante de talla internacional Jennifer Lopez a ser una de las favoritas del mundo entero. Y es que, además de su talento, la neoyorquina de raíces puertorriqueñas se ha preocupado por conquistar a millones de fanáticos con su figura y belleza, como cuando lo hizo con un outfit de prolongada abertura que dejaró ver sus definidos muslos en su vídeo de la canción "Ni tú ni yo".

Pues además de utilizar el revelador vestido para la canción cuyo nombre llevaría su álbum de 2017, lo usó también para un concierto que hubo el 4 de julio en Estados Unidos para celebrar su independencia en su aniversario número 241, con el que definitivamente dejó atónit@ a más de un@.

El particular modelito fue engalanado por el cuerpazo de Jennifer Lopez, quien en aquel entonces tenía 47 años, y se trata de un vestido largo con cuello Mao y manga larga, por lo que podría pensarse que esta vez la 'Diva del Bronx' no enseñaría nada en comparación de otras muchas ocasiones...

Lee también: Un mano a mano entre bellezas: Marjorie de Sousa y Marlene Favela en La Desalmada

Pero... ¡Oh, sorpresa!, pues la en ese entonces novia del ex beisbolista de los Yankees de Nueva York, conquistó cualquier escenario con un par de aberturas que literalmente llegan a la cintura de JLo, dejando muy poco a la imaginación; pues a decir verdad, esa vez el diseño la limitó a bailar con la libertad que sus canciones requieren por la especial doble abertura.

Y claro, además de los shows que la neoyorquina ofreció hace cuatro años con el atuendo puesto, la frente en alto y conquistando miles de corazones, también compartió unas postales en su cuenta oficiald e Instagram en la que se le ve posando sentada en un banco: #NiTuNiYo video Tuesday!! 9am on Telemundo and 10am on VEVO and YouTube!!!!!".

Lee ambién: El revelador vestido de Jennifer Lopez que resaltó sus torneadas piernas

Lo que en realidad suponía la grabación del clip con el actor Khotan Fernández, quien actuó como su fotógrafo; en el que por cierto, también tuvo una participación especial el cantante salsero Marc Anthony, al principio; pues es el que le presenta al fotógrafo.

Y al verla posar de esa forma pero sobre todo aparentando que no trae ropa interior o underweare, muchos se sus más de 151 millones de seguidores en Instagram, reaccionaron con especial admiración y otros más subieron de tono su comentario: "Man, I want to go under that yummy mmmmm" (Hombre, quiero pasar por debajo de ese delicioso mmmmm)...

Por otro lado, han dicho que la 'Diva del Bronx' es su motivación: "Eres mi inspiración" o el revelador mensaje de una fan portuguesa: "Quando tiver naquele dia de malhar pernas e bate a preguica... veja isso @pedrofontenelecarvalho (Cuando tienes ese día de ejercitar las piernas y el perezoso golpea ... mira esto @pedrofotenelecarvalho).

"That body is looking right" (Ese cuerpo se ve bien), "Only JLo" (Sólo JLo), "Que pinta mas bonita", "MI MÁS AMADA DESEADA Y ADMIRADA MUJER Y ARTISTA. MIS RESPETOS JLo". La ahora novia del actor estadounidense Ben Affleck también generó los comentarios más intensos: "te comería todo eso" o "Encanto de Mujer", aunque sorpresivamente hay quien piensa lo contrario con un "FATAL".

Síguenos en