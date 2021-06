Con poca tela, Lis Vega llena de magia a sus fans al destaparse

La vedette cubana, Lis Vega sigue conquistando las redes sociales con sus sensuales y atrevidas imágenes con las que deja poco a la imaginación, pues ahora la famosa de 43 años lució su figura de infarto con poca tela, razón por la que llenó de magia a sus fans al destaparse.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Lis Vega se destapó y dejó al descubierto su voluminosa figura en un pequeño bañador de color verde con el que solo alcanza a cubrir lo necesario. Con los pies abiertos y dentro de la alberca, mientras los rayos del sol broncean sus encantos, fue que la cubana llenó de magia a sus fans.

"Vivo en mi mundo interior, pero cuando salgo de el amo conectar con seres llenos de magia, sino,prefiero quedarme dentro de mi por mucho mas tiempo. ? namaste #lapoetadelourbanO, abrazos al alma a todos los que me escriben, y se toman ese sagrado tiempo y me ponen un like , verdaderamente lo agradezco, se que a la distancia es una linda forma de decir presente. ? linda npche desde #dallas", fue el mensaje con el que Lis Vega acompañó la infartante imagen.

Y aunque la imagen logró obtener más de 26 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios, esto no fue suficiente para la actriz de Televisa, quien momentos después compartió otra series de imágenes en las que se destapa, pues se quita un pareo y vuelve a lucir su cuerpo natural con pocas telas.

Sin embargo, la fotografía que ha robado más miradas es la que publicó hace poco más de 15 horas en la que aparece agarrada de la estructura de las escaleras que llevan a la piscina.

"Calla tu mente, deja que solo tu espiritu hable a travez de tu esencia, tu cuerpo, energía #lapoetadelourbano #omnamahshivaya. viviendo sin miedo a lo que pienses de mi, a que me sentencien tus palabras, me juzgue tu mente y me señales, miedo me daria no vivir feliz dia a la comunidad #lgbtq? en mi bello mexico , aunque este lejos por años los apoyare, #mundo #lgbtcommunity #lgbti jamas dejes de expresar lo que eres y siente", escribió la famosa al pie de la imagen que hasta el momento lleva más de 23 mil Me Gusta.

Cabe señalar que, la actriz de Duelo de pasiones y Contra viento y marea, no es la primera vez que sorprende a sus fans al posar con diminutos bikinis y deja muy en claro que a sus 43 años sigue siendo una de las famosas más atractivas del medio del espectáculo.

Lis Vega llegó a México desde hace 20 años y aunque destacó en el mundo fitness, tras participar en varios concursos de fisicoculturismo, también se le abrió la puerta al mundo de las telenovelas, donde ha aparecido en al menos 7 melodramas de Televisa. Últimamente la famosa ha ganado gran popularidad en las redes sociales donde luce un cuerpazo con pocas telas.

