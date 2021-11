Con poca ropa, Laura Bozzo arrasa en portada de revista y la comparan con Megan Fox

Luego de haber permanecido por más de cuatro meses prófuga de la justicia mexicana, la conductora peruana Laura Bozzo sorprendió al reaparecer en público para revelar algunos detalles de su situación legal. Y hace unas horas se convirtió en tendencia en las redes sociales tras compartir unas fotografías en las que presumió que posó con poca ropa para la revista suave.ooo, imágenes que causaron todo un revuelo entre los usuarios, quienes la compararon con Megan Fox.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Laura Bozzo dejó boquiabiertos a sus más de medio millón de seguidores de Instagram y arrasó al posar como muy pocas veces lo ha hecho; con un traslúcido vestido muy al estilo de Megan Fox, razón por la que muchos de los usuarios comenzaron a compararla con la estrella estadounidense.

En dicha fotografía la conductora de televisión aparece remojánsose en la regadera del baño mientras luce poca ropa, razón por la que generó todo un revuelo; pues mientras algunos usarios aplaudieron y admiraron su belleza hubo otros que no dudaron en mofarse de la apariencia de Laura Bozzo.

"Gracias de a la revista @suave.ooo por la caratula y las fotos algunas de las que salen tomadas por mi asistente con ropa traída de paris solo para la entrevista, los amo", escribió la conductora junto a una serie de imágenes con las que dividió opiniones y en la que la compararon con Megan Fox y Caitlyn Jenner.

"Cuerpazo a su edad ya quisiera", "Cuajó de vieja ufffff", " A callar bocas @laurabozzo_of quieren hacerse ricos con tu imagen vamos reina que tu edad es sinónimo de grandeza y mucho esfuerzo", "Que hermosa y fashion Laurita te deseo todos los éxitos siempre por ser una mujer firme luchadora y linda", "Así me gusta!!!!!!!! No te dejes caer por nada!!!!!. Lo material viene y va", "Siempre brillante cuantas quisieramos ser como usted.Claro está que las que critican tienen su autoestima baja.Adelante ", son algunos de los comentarios en la publicación de La Señorita Laura.

Fue el pasado martes cuando Laura Bozzo dio la cara a todos los medios tras haber llegado a un acuerdo con la justicia mexicana tras la orden de arresto que tenía por el delito de depositario infiel por la venta de un inmueble embargado por el Sistema de Administración Tributario (SAT).

"Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si yo no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada, (...) más joven jamás me hubiera ido a la fuga yo sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados", dijo la conductora al programa "Venga la alegría" tras reaparecer.

