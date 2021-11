Con pijama de peluche abierta, Daniella Chávez estremece a sus fans

La modelo chilena Daniella Chávez aprovecha los encantos que posee y posa con pijama de peluche abierta, motivo suficiente para estremecer a sus fans; así fue como lució la mañana de este miércoles a través de sus redes sociales.

Vestida de color rosa pastel y entre peluche, fue como lució su figura la chilena de 36 años en la intimidad de su lujoso departamento de Miami, Florida quien se valió de su popularidad para promocionar ése y otros modelos de pijama que son creación de Fashion Nova, una firma de ropa de la que a menudo luce la también empresaria.

Entre tanto, la también ex conductora de Televisa Deportes, asegura tras el semblante angelical con el que posó y una postura algo modesta que será lo más tierno que sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram vean hoy.

Lee también: Daniella Chávez se olvida del sujetador y posa con blusita blanca y bikini

Desde "My Home, Sweet Home" (Mi Hogar, Dulce Hogar) es donde Daniella Chávez eligió posar para modelar dicho conjunto de pijama, ideal para la temporada de frío que se avecina por el invierno que está a nada de llegar.

"Lo más tierno que veras hoy... Desliza... Pijama @fashionnova @novamen fashionnovapartner", se lee en la descripción de la publicación de Daniella Chávez de la mañana de este miércoles. Así mismo, la madre de Isadora Gutiérrez Chávez aprovechó para seguir promocionando también su segunda cuenta -la de respaldo-: "Esta es mi cuenta 2".

Lee también: Daniella Chávez hace de las suyas tras lucir tremendo cuerpazo con body de encaje

La pijama tiene un tierno gorro con orejitas, como simulando a un osito de peluche, por lo que Daniella posó como una sexy osita que sin duda conquista a más de uno con su belleza y por ello, la también cantante del género urbano, recibió ya varios mensajes a tres horas de haber hecho su publicación.

Aunque hubo alguien que la desmintió respecto a que sus fotos, serán lo más tierno que sus fans verán hoy: "MENTIRA, LO HERMOSAAAA" o "Beautiful" (Hermosa). Otros más empezaron a llenar de apapachos a Daniella: "Little baby" (Pequeña bebé) o "Hermosa mi osita pink [rosa]", "Adorable!!!" y "DIOSAAAAA".

A tres horas de haber compartido su tercia de postales, Daniella Chávez ha conseguido endulzar la vista de 73,218 followers, quienes se han manifestado con un corazón rojo y se pueden leer alrededor de mil comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!