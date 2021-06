Con pequeñito short de licra, Livia Brito hace sufrir a sus fans

La actriz cubana, Livia Brito volvió a conquistar a sus millones de seguidores de las redes sociales al dejarse ver en una atrevida prenda con la que hizo sufrir a sus fans. Se trata de un pequeñito short de licra color azul con el que apenas alcanzó a cubrir sus voluminosos encantos con los que constantemente conquista.

Fue a través de sus historias de Instagram que la estrella de Televisa dio una probadita de los resultados que pueden obtener sus seguidores si hacen ejercicio con faja. Y anunque la cubana promociona constantemente esté tipo de productos, lo que siempre llama la atención de sus más de seis millones de seguidores son los pequeños atuendos deportivos que Livia Brito usa y con los que presume su curvy figura.

Con poco que decir, pero mucho que presumir, fue que la famosa dio no solo una probadita de los efectos de la faja que ella usa, resaltando no sólo su cinturita de gallina, si no su voluminosa retaguardia mientras realiza sensuales movimientos a ritmo de Salió el Sol de Don Omar, haciendo sufrir a todos sus fieles admiradores.

"Ya llegaron las cajas de las faja maravilla", escribió la protagonista de La Piloto para acompañar el video con el que seguramente causó más de un infarto en las redes sociales.

Luego de que hace unos meses algunos productores le negaron la oportunidad de ser parte de proyectos debido al problema que la actriz enfrenta con el fotógrafo, Ernesto Zepeda a quien golpeó junto con su novio Mariano en Cancún, la famosa entró por la puerta principal a Televisa, para protagonizar La Desalmada, una historia que promete ser un éxito más de la televisora de San Ángel.

Después de que casi todo México se le fuera encima por la forma en que trató al paparazzi, poco a poco, la actriz de 34 años ha sabido como ganarse el perdón de los mexicanos gracias al atrevido contenido que comparte a través de sus redes sociales, pues actualmente es una de las famosas más activas y populares.

Muestra de ello son los Me Gusta que recibe en cada publicación que comparte, pues, recién pasó el incidente en Cancún, Livia Brito obtenía muy pocos Me Gustas y los comentarios no eran para admirar su belleza si no para ofenderla. Hoy en día el número de seguidores sigue aumentando y ahora recibe muchos piropos.

