Con pequeña prenda y sin maquillaje, Cecilia Galliano invita a gozar

Hace unas horas, la conductora y actriz argentina, Cecilia Galliano, compartió una atrevida fotografía en sus redes sociales en la que aparece sin maquillaje y en paños menores, imagen que acompañó con un mensaje de agradecimiento para todas aquellas personas que la quieren tal y como es.

Indicando que vive cada minuto de su vida, Cecilia Galliano posó frente al espejo con una pequeña prenda, lencería negra, con la que dejó poco a la imaginación, una blusa del mismo color y luciendo al natural, sin una gota de maquillaje.

"Buenos días .... hoy amanecí más fuerte que ayer , más decidida a gozar cada minuto de mi vida a respetar al prójimo pero más a Mi. hoy amanecí Así sin maquillaje , despeinada y me gusta .. un poco más loca que ayer pero más consciente de lo que amo y de lo que no ! Solo quiero decirles gracias por quererme como soy ! Lindo domingo", complementó la actriz y conductora de televisión la imagen.

Como era de esperarse la fotografía causó todo un revuelo en las redes sociales, la famosa sorprendió a propios y extraños tras dejar su lado más sensual y provocar fantasías entre sus dos millones de seguidores al aparecer con la pequeña prenda.

“Pero así quien no te va a querer mamacita”, “ Mamita haceme tu esclavo y maltratame que me porte mal”, “ Siempre positiva, fuerte abrazo y súper hermosa, “ Esta claro que una mujer sin maquillaje no deja de ser hermosa, cuando la dulzura de su alma es más brillante”, “Así te ves bellísima”, fueron algunos de los halagos que Cecilia Galliano recibió en la publicación.

Y aunque la imagen de la actriz de La Desalmada superó los 87 mil Me Gusta y la mayoría de los comentarios fueron positivos, hubo quiénes también la juzgaron por mostrarse tan atrevida, pues consideraron que no había necesidad de aparecer así en lencería para darle importancia al mensaje.

" Esta muy bien todo lo q dijiste. Pero pudiste haberte tomado una foto en pijamita no crees", este fue uno de los comentarios en la publicación por lo que Cecilia Galliano se tomó el tiempo y respondió a este usuario. "En lo que quieras te lo puedes tomar", contestó la conductora.

A sus 39 años, la modelo y conductora, originaria de Argentina, es una de las artistas más influyentes en las redes sociales y una de las que luce una espectacular figura. Cabe señalar que no es la primera vez que la exconduntora de programas como Sabadazo y Los Primeros 10 que deleita a sus seguidores con atrevidas fotografías, pues constantemente la vemos posar en pequeños bikinis con los que deja muy poco a la imaginación.