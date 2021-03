Con pequeña lencería negra Suzy Cortez opaca a Daniella Chávez y es una tentación

Tanto Suzy Cortez como Daniella Chávez son dos de las mujeres más populares en redes sociales, su belleza y su voluptuosa figura las han posicionado en las favoritas de los caballeros, por lo que no dudan en presumir sus encantos, ya sea en pequeña lencería o el diminutos bikinis con los que dejan poco a la imaginación.

Y no solo por su espectacular figura, es que las modelos son muy parecidas, pues ambas comparten los mismos gustos por el futbol e incluso se les ha vinculado sentimentalmente con dos famosos futbolistas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La modelo brasileña es fiel fanática de Lionel Messi, quien es delantero o centrocampista en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección de Argentina, respectivamente. Mientras que la modelo chilena, Daniella Chávez, es una fiel aficiona por el equipo de la Liga Mx, Club América.

Lee también: Indra Zuno, la enemiga número uno de Thalía en la novela Marimar

Tanto la brasileña como la chilena gozan de una gran popularidad en las redes sociales, día a día cautivan a sus millones de admiradores al mostrarse de lo más atrevidas, tal y como lo hizo Suzy Cortez al posar con una mini lencería negra con la que causó más que suspiros entre sus fieles admiradores.

Sentada en un borde de una cama, mientras su largo cabello cubre parte de sus encantos y un liguero negro transparente fue como Suzy Cortez posó hace unas semanas y opacó a Daniella Chávez.

Daniella Chávez no se queda atrás, pues constantemente utiliza zu Instagram para deleitar a sus más de 13 millones de seguidores portando poca ropa. Por su parte, Cortez deleita a sus fanáticos en Twitter, pues actualmente no tiene una cuenta de Instagram oficial tras haberla perdido, sin embargo, esto no es impedimento para que la famosa mantengan viva la llama de la pasión en sus fans, pues gracias a que trabaja en una agencia donde constantemente comparte contenido de ella.

Lee también: Daniella Chávez se olvida de los prejuicios y enseña a sus nenas mientras baila

Y si hay otra cosa que relaciona a las modelos es que las dos han posado para la revista PlayBoy. Fue en el 2016 que Suzy Cortez se atrevió a posar para la revista del conejito como Dios la trajo al mundo, mientras que Daniella Chávez lo ha hecho dos veces.