Con peligroso escote y copas de más, Chiquis Rivera dice: 'Pa qué me invitan, ya saben cómo me pongo’

Cada día más esbelta, Chiquis Rivera ha causado sensación en redes sociales al presumir su nueva figura y lucir varios kilos menos y ella lo celebra muy a su manera, destacando sus curvas en ajustados outfits con los que roba el aliento, como el peligroso escote que lució recientemente en uno de sus videos.

La cantante de regional mexicano sigue viviendo al máximo y su manera de divertirse no ha cambiado para nada, pero sí sorprendió que compartiera en sus redes sociales un video en donde aparece con algunas copas de más e intentando hacer la prueba del “cuatro” para ver si se encontraba bien en cuanto al equilibrio.

Chiquis Rivera no tuvo reparos en admitir que había bebido pero que se la pasó muy bien, por lo que a modo de broma dijo: “¡Pa qué me invitan… si ya saben cómo me pongo!”, enfiestada y con su habitual simpatía, luciendo sus curvas en unos entallados pantalones y una blusa de arriesgado escote.

Lee también: Bárbara de Regil camina en la calle en lencería, le presume a Chiquis Rivera lo que es un cuerpo real

Se le pasaron los tragos

Si hay algo que la hija de Jenni Rivera ha presumido siempre es que sabe cómo divertirse y constantemente muestra en redes sociales a sus seguidores sus salidas nocturnas y sus fiestas, como en esta ocasión, en la que dejó ver que se la pasó muy bien.

En las imágenes que la intérprete estadounidense subió a su perfil de Instagram aparece parada en medio de la calle luciendo cuerpazo con unos entallados pantalones en azul oscuro y una blusa ajustada de manga larga y cuello alto en color negro, en la cual destacaba un tremendo escote cruzado en diagonal desde el hombro hasta la cintura alta.

Lee también: Como vaquerita y luciendo cinturita, Chiquis Rivera escupe fuego contra Bárbara de Regil

Con ese detalle en la blusa, Chiquis Rivera dejó ver parte de sus encantos y marcó su cintura con un cinto negro de gran hebilla dorada, mientras intentaba hacer el “cuatro” sosteniéndose en un píe con sus altos tacones dorados.

La cantante lo intentó un par de veces pero no pudo mantener el equilibrio por mucho y admitió que no estaba tan bien, agregando en la descripción de su video la siguiente frase: “¡Pues pa qué me invitan…si ya saben cómo me pongo!”.

A pesar de todo, Chiquis Rivera señaló que le había pasado muy bien y sus seguidores en Instagram la secundaron, pues aunque se le pasaron los tragos lo cierto es que se veía espectacular con su outfit y con su cada vez más esbelta figura, lanzándole piropos en los comentarios.

“Cada vez más delgada y hermosa”, “Ya voy tomar agüita de limón también, veo que sí realmente funciona”, “Wow, la manga gástrica espectacular, Chiquis”, “Digna hija de Jenni”, “¿Qué haces para estar tan bien?”, “No andas bien pero luces bien”, “¡Qué hermosa te veeeees, I love buchona outfits”, “Te ves increíble”, “¡¡¡Chiquis, por Dios!!! ¡¡¡Qué bella estás!!!”, son algunas de las reacciones que se leen en redes.

Síguenos en