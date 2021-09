Con pecaminoso vestido, Ana Bárbara expone zonas poco vistas

Al igual que diversas artistas Ana Bárbara se robó los reflectores en su paso por los Premios Billboard tras presumir mega cuerpazo en un vestido con tremendas aberturas en las piernas las cuales llegaban hasta la cintura , por lo que ahora la cantante volvió a causar sensación en sus redes sociales al dejarse ver con una prenda similar.

Fue a través de TikTok que la intérprete mexicana echó a volar la imaginación de sus más de siete millones de segudiores al modelar un pecaminoso vestido negro de manga larga con una extrema abertura en su pierna derecha, exponiendo zonas poco vistas. En el video se ve a Ana Bárbara grabarse frente al espejo mientras su equipo de trabajo le hace unos ajustes en dicha prenda.

En un momento la famosa teme por enseñar un poco más de la cuenta debido a que su personal jala la parte del vestido donde tiene la abertura, por lo que ella opta por poner su mano para evitar mostrar todo lo que Dios le dio. "En este equipo somos fans de estos looks , tan tan sensuales", se escucha decir a la intérprete de Bandido.

En la descripción del video, Ana Bárbara confesó que pese a que ese arriesgado look la asusta, al final del día le termina gustando por ser tan sensual, además de que bromeó al decir que su equipo no encontraba la forma de cubrir tanta carne. "No encontraban la forma de cubrir tanta carne jajajjajaja looks tipo #Measustanperomegustan".

Cabe señalar que esté pecaminoso vestido la famosa lo utilizó en un promocional de su tema Amor y Veneno, ya que previo a esté video la artista originaria de Río Verde compartió otra grabación en la que aparece en un jardín interpretando dicha canción. No es la primera vez que Ana Bárbara provoca infartos en las redes sociales con sus atrevidos looks.

Cada vez que aparece en una alfombra roja siempre termina siendo tema de conversación en las redes sociales por sus arriesgadas aberturas en los vestidos, tal y como lo hizo en los Premios Billboard, en donde apareció con un atuendo en color rosa con transparencias y dos profundas aberturas hasta la cintura, razón por la que acaparó la atención de sus fans.

Pese a ser una de las artistas más queridas del medio, Ana Bárbara no se ha salvado de las críticas por usar pecaminosos atuendos, ya que muchos consideran que ya no tiene edad para andar enseñando los encantos que Dios le dio.

"El vestido es hermoso, pero me parece que no está acordé a su edad!", "Poca elegancia con ese vestido, se ve más vulgar que elegante", "Canta hermoso y tiene un cuerpazo pero no deja nada a la imaginación", "Ahora la moda es la que enseñe más el C…", "Para la próxima va sin nada ya para que se tapan fin de mundo", son algunas de los comentarios que circulan en internet.

