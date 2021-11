Con pantalón abajo, Chiquis Rivera presume prenda de encaje

La cantante del regional mexicano, Chiquis Rivera volvió a convertirse en toda una sensación en las redes sociales luego de posar con un ajustado pantalón látex el cual bajó y dejó al descubierto su prenda interior de encaje.

Fue a través de sus redes sociales que Chiquis Rivera posó para la cámara y se convirtió en el centro de todas las miradas al mostrar su lado más coqueto mientras luce un ceñido pantalón negro y una blusa de hoyos, dejando a la vista su sotén, look que complementó con una boina y unos botínes negros.

Sin embargo y tras posar desde el interior de un baño, la hija de la recordada cantante Jenni Rivera elevó la temperatura de sus millones de fanáticos al bajarse su ceñido pantalón negro de cuero y dejar ver su tanga de encaje del mismo color. En cuestión de horas la fotografía logró ganar más de 20 mil Me Gusta y miles de comentarios.

"Una manzanita dulce y deliciosa", " Simplemete hermosa !!! Ya muchas quisieran...", "Eres muy hermosa un fuerte abrazo", "Linda chica, hermoso cuerpo", "Diosa no, pero de que estas bien bonita siii ", "Leo los comentarios y la mayoria son de hombres.Es obvio que la mujer es muy bonita pero que pena q tenga casi siempre mostrarse desnuda para llamar la atencion o gustarle a la gente", "Mis respetos, que abdomen tan mas sexy", son algunos de los piropos de Chiquis Rivera recibió.

Cabe mencionar que la fotografía no es muy reciente, ya que la intérprete de Mi problema luce un poco más delgada de como luce hoy en día, sin embargo, esto no fue impedimento para que la cantante se llenara de elogios. Constantemente Chiquis Rivera es el centro de todas las miradas debido a que sus publicaciones en redes sociales siempre causan toda una sensación.

Actualmente la ex de Lorenzo Méndez es una de las celebridades más populares en las redes sociales, no sólo ha impresionado con su belleza sino también con su talento para cantar, pero más allá de eso, la joven ha sabido ganarse el cariño del público con su gran carisma.

Otro de las cosas que ha posicionado en el gusto del público a Chiquis Rivera, es que la artista es muy abierta y no le da temor compartir muchos detalles de su vida privada como lo hizo recientemente al revelar que se había operado las bubis y no la manga gástrica como se rumoró.

“No me hice la manga (manga gástrica) y si me la hubiera hecho les diría. Me hice las bubis, las quería más paraditas. Y ahora estoy muy bien”, dijo hace unos meses Chiquis Rivera cuando recurrió al cirujano.

