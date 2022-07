Con outfit veraniego, Maribel Guardia no deja duda de su belleza: ¿A qué horas sales por el pan?

Tras lucir un coqueto outfit veraniego, la actriz Maribel Guardia no deja duda de su belleza, provocando incluso la clásica pregunta "¿A qué horas sales por el pan?" de uno de sus más fervientes admiradores que no se quedó con las ganas de hacerle dicho cuestionamiento.

Pues la costarricense de 63 años, no tuvo reparo en lucir su figura fitness una vez más y rompió corazones, arrancó suspiros y derritió a sus fans con su publicación en su cuenta de Instagram del pasado jueves.

Maribel Guardia, quien es considerada una gurú de la moda, posó frente a su piano de cola e hizo juego con unas orquídeas blancas y la envoltura del arreglo floral en tonos rosa y morado, por lo que los piropos no pararon de lloverle.

Blusa ombliguera, falda recta a la rodilla y una chamarra torera, son las prendas que conforman el outfit de colores amarillo oro, rosa fuerte, azul eléctrico y lavanda, en combinación con el blanco y con un estampado que resulta muy glamoroso.

Y para no dejar cabo suelto de su existir y su importante presencia en la vida, la también cantante advirtió con su frase filosófica del día: "Lo que hacemos en la vida , tiene eco en la eternidad. #feliz #jueves #look @klaudethcollection".

Y ante varios piropos y halagadores comentarios, hay uno de uno de sus más fervientes admiradores que reza: "Dios mío, que hermosa mujer @maribelguardia; disculpe hermosa mujer ¿A qué horas sale al pan? para acompañarte, te ves muy 'expectación', radiante, hermosa, mi Mujer bonita, te amo, te mando muchos besos y que mi papá Dios te bendiga y te acompañe siempre en tu camino"

Pero la costarricense que cada vez busca lucir más joven y lo consigue, también hizo vibrar a otros seguidores que expresaron: "Que hermosa", por parte de Zarelea Figueroa, una de las hijas del finado cantante Joan Sebastian, con las que la actriz mantiene una buena relación.

"Que bonito outfittt", "Wooooooo linda fotografía, elegante y distinguida dama", "Chuladaaaaa", "Te amo", "Linda de más", "Te vez preciosa Maribel Guardia", "Guapísima muy elegante", "Mamacita hermosa", y "Hola Maribel!! Hermosa con mucha vibra, activa, pasión y mucho amor. Estás bella con esa vestimenta que luces. Me fascina!! Linda Noche!! Abrazos".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!