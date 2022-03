Con outfit de sirena, Cynthia Rodríguez derrite las redes y a Carlos Rivera

En las últimas semanas, Cynthia Rodríguez ha marcado tendencia con sus participaciones en el reality “Los reyes del playback”, que se transmite dentro de “Venga la alegría”, y ahora también lo hizo en redes al presumir un entallado outfit de sirena con el que hizo reaccionar al mismísimo Carlos Rivera.

La presentadora de televisión se lució en el “Salinas Day”, evento organizado por TV Azteca, y apareció como una sirena con un atuendo azul de entallado corsé y pantalones con el que derritió las redes y a Carlos Rivera, quien no pudo evitar manifestarse en la publicación.

Posando en medio de un jardín, Cynthia Rivera arrancó suspiros con su outfit de sirena y todos sus admiradores quedaron rendidos ante su belleza, incluido su novio, que reaccionó de forma muy cariñosa, demostrando lo enamorado que está de la cantante.

La ex académica volvió a utilizar un atuendo de los diseñadores mexicanos Víctor y Jesse pero a diferencia de los despampanantes vestidos que suele modelar, en esta ocasión su outfit fue muy acorde al lugar y al evento al que acude, pues el “Salinas Day” se realiza este fin de semana en Playa del Carmen.

Y por supuesto que la conductora de TV no falló con su look y destacó sus curvas en un ajustado corsé de tiras azules y transparencias que daba la impresión de no traer nada abajo, pero muy bien cuidado para no enseñar de más. La prenda era strapless y llegaba a la cintura, donde iniciaban unos pantalones anchos con estampado de flores y hojas.

La tremenda figura de Cynthia Rodríguez semejaba una sirena y la cantante presumió orgullosa su figura luciéndose con su cabello largo y unas altas zapatillas de plataforma, arrancando suspiros en redes a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, incluido su novio.

Carlos Rivera no pudo dejar pasar la oportunidad de mostrar lo enamorado que está de la presentadora de televisión y el comentó con varios emoticones de corazones rojos, cautivado ante la belleza de su pareja, con quien lleva ya varios años de relación, y a él se sumaron muchas más reacciones de los fans de la también actriz.

“¡Oyeeee, #SirenaDeRivera!”, “Qué bonita sirena”, “¡Pero qué outfit tan bonito!”, “Muy hermosa”, “Una sirena”, “Qué preciosa, mi Cyn”, “La más bonita”, “Eres la mujer más hermosa de este mundo, estoy enamorado de ti y de tu sonrisa, es tan bellísima”, “Hermosa princesa”, “¡Cuánta perfección”, “Tan hermosa siempre”, “Mi diosa, mi sueño... Te extraño muchísimo en VLA, no es lo mismo sin ti, mi amor”, fueron algunas de las reacciones.

Cynthia Rodríguez se ausentó unos días de “Venga la alegría” para acudir al evento en Playa del Carmen, donde además se encuentran otras personalidades de TV Azteca como Pati Chapoy, titular de “Ventaneando”.

