Con outfit de licra, Irina Baeva opaca cuerpazo de Eva Cedeño

La prometida de Gabriel Soto, Irina Baeva volvió a encender las redes sociales al compartir una fotografía en la que presume tremendo cuerpazo con un outfit de licra opacando con su abdomen plano a cualquiera e incluso a Eva Cedeño, de quien se dijo que estaba celosa e incluso le robaba cámara.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz de 29 años que ha figurado en algunas telenovelas de Televisa elevó la temperatura de sus más de tres millones de seguidores al posar frente al espejo con un conjunto de licra; un top y un pantalón gris con el que dejó al descubierto su tonificado abdomen opacando hasta a Eva Cedeño.

La fotografía fue acompañada con un breve mensaje : " SI sirven las jamonadas", escribió Irina Baeva junto a la imagen con la que seguramente paralizó Instagram al dejarse ver con tremendo conjunto de licra con el que resaltó su delgada figura.

Recientemente circuló el rumor de que Irina Baeva estaba celosa de su colega, Eva Cedeño, quien comparte protagónico con su prometido Gabriel Soto en la telenovela Amor Dividido, donde ella será la villana de la historia. Fue durante el una emisión del programa Con Permiso conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa, que los presentadores revelaron que la actriz rusa incumplió con las indicaciones de la productora, Angelli Nesma Medina, quien pidió que los protagonistas fueran los primeros integrantes del elenco en ser presentados a la prensa, indicación que Baeva incumplió y le roba cámara a la protagonista.

“Desde el inicio la producción había tenido el plan de presentar primero, pues a los protagonistas: a Eva Cedeño, Gabriel Soto y Andrés Palacios, porque el resto del elenco, incluido Irina, tenía que esperar a dar las entrevistas después de ellos, pero ‘casualmente’ Irina siempre se puso al lado de Gabriel para estar ahí (…) Eso me contaron, que no se le separa (…) Entonces la producción le dijo: ‘A ver niña, él es el que tiene que estar ahí, no tú'”, expresó Pepillo Origel.

Además, el presentandor de espectáculos también expresó que Irina Baeva está acostumbrada a estar al lado de Gabriel Soto, sin embargo, la producción de la novela ya le pidió que cambie de actitud y deje que Eva Cedeño tome su papel como la protagonista que es de la historia. “Eva Cedeño es la que tiene que estar ahí”, puntualizó Pepillo Origel.

Por otro lado, Martha Figueroa coincidió con Pepillo Origel y expresó que ambas actrices estás hermosas pero si Eva Cedeño ganó el rol protagónico, ella es la que debería de estar a un lado de Gabriel Soto a la hora de las entrevistas e Irina Baeva ocupa el lugar que le corresponde como antagónica, acatando las indicaciones de la producción de Amor dividido para evitar meterse en problemas y evitarle problemas a su pareja.

Cabe mencionar que la noticia de que Irina Baeva está celosa de la protagonista, Eva Cedeño, a quien le roba cámara, dividió opiniones en las redes sociales.

"La humildad te hace grande, no crees Irina ?? es darle su lugar a tu novio", "Esta pegado a el porque sabe que es un perro infiel lo sabe muy bien. Pobre soto tanto se quejaba de Geraldine de desconfianza hacia el y ahora esta con la rusa que es peor que su ex esposa", "Es muy muy hermosa Eva Cedeño, con toda la razón le dieron el protagónico", "Irina no se ubica", "Aquí como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga !!! Y la señora Irina es muy hermosa por fuera, pero por dentro deja mucho que desear !!? Se llama inseguridad, inmadurez, y poco profesionalismo !!!", son algunos de los comentarios que circulan en redes.

