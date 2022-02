Con mirada cautivadora y en body, Aracely Arámbula deja claro que su belleza es única

Después de posar para la cámara con mirada cautivadora y en sexy body, la actriz Aracely Arámbula ha dejado claro que su belleza es única e incomparable. Pues 'la Chule' siempre ha retratado muy bien ante el lente y ante la vista de millones de fans a nivel mundial.

Pues la actriz de la serie "La Rebelión de las Esposas" (2022) en la que comparte créditos con Alex de la Madrid, no ha escatimado desde que empezó a cobrar fama como una reina de la televisión y ahora, de las redes sociales.

Motivo por el cual, cientos de fotografías circulan en las redes sociales, y en general, en a lo largo y ancho de la web. Y todo indica que los años no pasan por ella, pues fue hace 20 años aproximadamente, que Aracely Arámbula protagonizó una sesión de fotografías que han quedado para la historia.

Entre las diversas fotos que fueron tomadas para la revista H hacia principios de los años 2000, destaca una en la que la actriz de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, aparece acostada con las rodillas flexionadas, dejando ver sus estilizadas piernas, así como su exquisita figura con ese coordinado de lencería color perla, con el que realzó su belleza.

Y a la par, Aracely Arámbula no perdió la oportunidad de seducir con su mirada verde, maquillaje perfecto y su cabellera medio despeinada; pues es una de las poses más arriesgadas que la también cantante ha protagonizado a lo largo de su carrera, tras postularse como una de las actrices favoritas del público mexicano y latino.

La postal en la que la ex de Luis Miguel aparece luciendo ese exquisito body de encaje y transparencias, fue compartida por su fanpage (página de fans) @arambulafandyy que en su descripción expresó: "Mira esa chica sexy...".

Viéndose apoyada por comentarios como: "Súper sexy... hermosísima" o "Wow, envía la foto!"... pues es una de las que su fanpage ha traído al presente a través de las redes sociales más vistas en la actualidad como es Instagram.

Sólo por tratarse de una página en crecimiento, Aracely Arámbula ha logrado reunir con su belleza 174 corazones rojos y al menos, cuatro comentarios que son pocos, pero sustanciosos por sus halagos a 'la Chule'.

