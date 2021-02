Con minifalda de colegiala, Dorismar invita a verla en su página privada

La modelo Dorismar, volvió a arrancar suspiros de sus seguidores, al posar con una minifalda de colegiala y un mini short de cuero, atuendo acompañado de una entallada blusa color negro. Su pose de "tres cuartos" deja ver todos los lados de sus espectacular figura, por lo que esta vez, volvió a llamar la atención de sus admiradores.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Dorismar compartió esa sutil pero candente fotografía, en la que además de mostrar su belleza, mostró ¡su cuerpazo!, pues a decir verdad, es una de la modelos más codiciadas de Latinoamérica.

Su incursión como conductora de televisión en el programa nocturno de cada sábado, de Israel Jaitovich, en el que presenta a puras modelos guapísimas, la hizo lograr fama dentro del mundo artístico de México. Sin embargo, pese a que últimamente no se le ha visto a Dorismar figurando dentro de la pantalla chica, ella misma se ha creado su propia audiencia a través de sus redes sociales.

Y en su último post, se puede leer que la argentina invita de nuevo a sus seguidores, a verla en su página privada Only F@nz, en la que tienen que pagar una cantidad para poder ver algo más de lo que muestra en su perfil de Instagram; ayer escribió junto a su sensual foto con minifalda y short de cuero:

"En la vida hay muchas oportunidades y estilos que nos están esperando. Chicos, el viernes haré un live en mi 0F, los espero por allá, link en la bio. #leathercloth #skirt #sexyskirt #red #black #style #lifestyle #modelo #chances #inspiracion".

En el que hizo gala de las prendas que utilizó para la instantánea, así como algunas pistas a través de #hash tags, de lo que podrán ver este viernes sus más fervientes seguidores.

Las reacciones, por supuesto, surgieron de inmediato, después de que la estrella de las redes sociales de 45 años, mostrara su sensualidad una vez más; en la caja de comentarios se pueden leer 454 mensajes a través de los cuales, sus seguidores del gremio masculino le suplican besos y saludos.

"Regalame un beso!", se lee en el primero, mientras que un segundo fan pidió detalles sobre cómo hacer para ¡pagar por verla!: "Cómo le hago para el only fans"; "Eres muy HERMOSA y sigue luchando por tus sueños hasta que se hagan éxito, saludos", se lee en un tercer mensaje, en el que sólo fue admirada por su seguidor y le deseó buena suerte.

Y los halagos siguieron: "Tus ojos me recuerdan a las estrellas de la noche porque siempre están llenas de brillo y luz preciosa Dorismar!!!", mientras otro se apuntaba para entrar a su cuenta privada: "Link de tu only amoor". "Saludos. Me mandas un beso?" o "U're Wonderful" (Eres maravillosa); "Hermosa", "Mamita Linda" y "Mamacita", fueron otros de los piropos que recibió Dorismar, mientras otros más inundaron la publicación de besos, corazones y otros más ¡prendieron fuego!

A menos de un día de haber sido publicada la instantánea en la que Dorismar luce como toda una colegiala, 31,228 personas han reaccionado a su post; ¿qué sorpresas les esperará a los fans de Dorismar? eso, sólo se puede saber si se accesa a la Only F@nz de Dorismar.