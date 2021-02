Con mini vestido transparente Mariana Seoane es una ¡mamacita!

Con un elegante mini vestido transparente Mariana Seoane, robó miradas a sus millones de fans de las redes sociales tras reafirmar que goza de una gran anatomía. La también cantante presumió sus peligrosas curvas en este vestido que fue la locura en Instagram.

Un mini vestido transparente de red negra, color azul, piedras brillosas con tela colgando de las mangas, y de la parte de la cadera fue el atuendo que modeló la actriz de Telemundo, con unas zapatillas en color plateado que combinan a la perfección con el atuendo.

“Gracias amigo @luisreyes_foto por estas increíbles fotos de mi actuación anoche en @laacademiatv #LACHISMEADERA”, fue el mensaje que Mariana Seoane, acompañó el post, que superó las 24 mil reacciones, entre las que destacaron de algunos de sus colegas en el medio como Marjorie De Sousa.

“Cuerpazo, sensualidad, belleza, elegancia y encantos, que mas pedir en una mujer?”, “Buen día. Te hago una pregunta. Por casualidad no serás un ET? Porque una mujer tan hermosa como vos no puede ser de este planeta”, “Bella”, “Te amo 1000 veces te amo María Alejandra Seoane”, fueron los mensajes que le dejaron en la publicación de Mariana Seoane.

Y aunque la imagen de Mariana Seoane en uno de sus conciertos la actriz de La Suerte de Loli demostró que no solo en la televisión puede sacar su lado más sexy, sino también arriba de los escenarios. Actualmente la cantante se ha posicionado como una de las mujeres con mejor cuerpo del mundo de la farándula y aunque ella no se considera sensual, las fotografías que compaarte en sus redes sociales dicen lo contrario.

Mariana Seoane está hecha una mamacita. Instagram Mariana Seoane

Actualmente Mariana Seoane se encuentra enfocada en uno de los más recientes proyectos de Telemundo llamado “La Suerte de Loli”, donde forma parte del elenco protagónico junto a Silvia Navarro, Rosa María Bianchi y Osvaldo Benavides.

En el melodrama la cantante da vida a Melissa, una mujer extrovertida con gustos exagerados por las cosas caras, obsesionada con el dinero anda junto a su esposo en todo momento para darse cuenta de los proyectos en puerta que les den el dinero suficiente para vivir bien.

Melissa es la cuñada de Loli (Silvia Navarro) a quien la vida le da una lección muy fuerte al tener que soportar la muerte de su mejor amiga Mariana, dejándole su fortuna y la custodia de sus dos hijos, ella tendrá que enfrentar la pérdida de su amiga y el cambio drástico en su destino.

Mariana Seoane ha dejado en claro que con su personaje de Melissa se siente bastante plena por que era lo que esperaba en su carrera, ya que desde que inicios había interpretado a villanas, y Melissa fue el cambio que tanto pedía.