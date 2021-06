Con mini short y top, Livia Brito disfruta el verano y presume cuerpazo

En las últimas semanas, Livia Brito ha tenido días muy ocupados por las grabaciones de la telenovela “La desalmada”, por lo que no había tenido mucho tiempo para disfrutar del verano, sin embargo, apenas encontró un huequito en su agenda y no lo desaprovechó para dejar a sus fans con la boca abierta al lucir sus espectaculares curvas con un outfit muy de tendencia.

La protagonista de la nueva producción de José Alberto Castro para Televisa deslumbró en las redes al posar con un mini short y un top, en estilo muy veraniego, y destacar su enorme belleza de una manera muy casual y tierna, llevándose las palmas de sus seguidores en Instagram.

Livia Brito presumió cuerpazo con el conjunto con el que se paseó por la playa mientras aprovechaba que no tuvo llamado para grabar “La desalmada” y pudo darse una escapadita con la intención de olvidar los días lluviosos y disfrutar un poco del sol del verano en algún sitio de la República Mexicana.

A pesar de estar atiborrada de trabajo, la actriz cubana no deja de consentir a sus seguidores en redes sociales y en esta ocasión compartió una imagen con sus más de 6 millones de fans en la aplicación de la camarita, en la que lució muy guapa con un minishort de mezclilla que le llegaba justo debajo de las caderas.

La prenda le llegaba a la cintura y Livia Brito presumió sus abdominales de acero con un top blanco sin tirantes con el que demostró que no se le mueve nada y que la gravedad no ha hecho mella en su espectacular figura de diosa, pues evidentemente no traía sujetador debajo para sostener a sus nenas.

Recargada sobre una ruleta y con los pies en la arena, la egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa se dejó admirar con el cabello suelto y a los lados, y su intensa mirada, entre tierna y seductora, con la que volvió locos a sus fans, al tiempo que les preguntaba sobre sus actividades diarias.

“Ya es #Viernes mis #BebésDeLuz y hoy no me tocó llamado para #LaDesalmada, así que estoy aprovechando el día para descansar. ¿Ustedes qué harán hoy? #liviabrito #LaDesalmada #BebésDeLuz #aLIVIAnados”, escribió Livia Brito junto con la postal, la cual rápidamente superó los 190 mil “Me gusta”.

“Yo esperando poder ver ya #LaDesalmada”, “Una muñeca”, “Qué hermosa, mi princesa, te amo mucho”, “Te ves excelente”, “Muy linda”, “Espectacularmente hermosa, mi piloto”, “Divina”, “Eres tan hermosa que hasta me dan ganas de llorar”, fueron algunos de los comentarios que recibió la protagonista de “Muchacha Italiana viene a casarse”.

Livia Brito se relaja para regresar renovada a la semana previa al estreno de la telenovela “La desalmada”, el cual será el próximo 5 de julio por el Canal de las Estrellas en horario estelar y ha generado una gran expectativa entre los televidentes.

