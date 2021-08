Con mini short ajustando su cintura y sandalias, Maribel Guardia luce mejor que el primer día

La actriz Maribel Guardia dio la bienvenida a la tarde de este martes con un look muy especial, dejando una vez mas boquiabiertas a sus fanáticos gracias a la exquisita figura que luce así como innegable belleza y por si fuera poco, su eterna juventud. Pues la costarricense lució mejor que el primer día de fama con un short que ajusta su cintura, blusa ombliguera y un par de sandalias de plataforma, ideales para este verano.

Y es que, tras 43 años desde que llegó a México para concursar en Miss Universo (1978), recién llegada de su tierra Costa Rica, a decir verdad, nada tiene que estar haciendo en comparación con su actual imagen, misma que ha perdurado por años, desde que se sometió a algunos tratamientos de belleza y uno que otro arreglito que han sido tan efectivos, que a unas cuantas décadas, sigue luciendo perfecta.

Pues a sus 62 años, luce mejor que el primer día de fama cuando pisó suelo mexicano. Y claro, es gracias a su belleza, que Maribel Guardia se ha ganado un lugar privilegiado entre las estrellas más famosas de la televisión y desde hace algunos años, en redes sociales.

Fue con un look muy veraniego con el que la esposa de Marco Chacón, decidió adornar este martes a través de su cuenta de Instagram, desde su balcón, que se ha convertido en el testigo más fiel desde que modela sus cientos de outfits diariamente.

"Camina lento no te apresures, que al único lugar que tienes que llegar es a ti mismo. #feliz #martes #look @boga_boutique_mr", escribió en su descripción la costarricense, mientras irradia mucha paz y genera confianza a sus seguidores con lo dicho.

En un segundo mensaje, Maribel agradeció el apoyo de sus fans con un "Mil gracias" y un corazón rojo que ua tiene 35 corazones y tres respuestas. No obstante, las reacciones y comentarios por parte de su fanáticos, no se hicieron esperar:

Aunque hubo quien siempre la había conseradao mexicana: "Simpre pense que ella era mexicana, este día me di cuenta que es de Costa Rica, me quedé de piedra". "Hermosa", "Excelente día" o "Amor, en la mañana te dije que no combinaba esa blusa con ese short mensis. Te amo, te veo en la cena".

Hasta el momento, Maribel Guardia ha logrado atrapar tantas miradas de sus fanáticos con ese outfit de mini short, blusa ombliguera y sandalias de plataforma que estilizaron aún más sus torneadas piernas. Por lo menos, 54,952 seguidores han reaccionado y a su belleza y le han dejado alrededor de 500 mensajes.

