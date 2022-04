Con mini outfit rosado, Maribel Guardia se consagra como una rompe corazones

Tras estrenarse como una villana cómica en la nueva serie de Televisa Univisión y Distrito Comedia "ALBERTANO Contra los Mostros", la actriz Maribel Guardia se ha consagrado como una rompe corazones tras posar muy coqueta con un ajustado mini outfit en tono rosado.

Y es que, fue la tarde de este martes que la costarricense se dispuso a modelar uno de sus tantos outfits que a diario luce a través de su cuenta de Instagram que diario utiliza y mediante de la cual, sigue sorprendiendo a sus millones de seguidores.

Maribel Guardia se lució esta vez, con un vestido en tono rosado con el que lució sus piernas del millón sin reparo; pues una vez más apareció recostada en uno de los sillones de su jardín y hasta el momento, no ha dejado de sorprender a su audiencia virtual compuesta por no menos de 7.5 millones.

Un tierno pero atrevido outfit

La cereza del pastel fue su pose con la que lució sus súper piernas a sus 62 años. Incluso aprovechó para hacer aterrizar a aquellos que siempre andan culpando a todo en la vida por sus malos hábitos y las posturas que tienen ante la vida; y sin andarse por las ramas, escribió:

"Un día se te acabarán los culpables, que si tu mamá, que si tu papá, que si tu pareja, que si el gobierno, que si Dios, que si tu mala suerte YTENDRÁS QUE HACERTE RESPONSABLE DE TU VIDA. #look @klaudethcollection".

Y tras ello, la primera en lanzarle un piropo fue Shanik Berman: "Te amo guapa", y otros más: "Wow Mamacita Every Day Your More Beautiful" (Wow Mamacita, cada día más hermosa), "Hermosísima", "Hola Maribel!! siempre Bella!!, activa y con mucha vibra, eres un encanto!! Abrazos", "Mari siempre muy bella".

"Belleza de mujer", "Mi Bella Hermosa... Te Amo... Besos", "Wow, qué hermoso que tengas un día magnífico. mi amor te amo", "Hey preciosa, que tengas un lindo día", son otros de los mensajes que ha recibido Maribel Guardia la tarde de este martes.

Pues al momento, 24,177 seguidores le han regalado un corazón rojo a Maribel y se pueden leer 388 mensajes llenos de admiración.

