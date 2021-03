Con mini jumpsuit y botas largas, Gaby Spanic arranca suspiros

La actriz Gaby Spanic está feliz con su regreso a las telenovelas en México y es tanta su emoción, que conservando su exquisita figura, deseó una feliz semana a sus fanáticos a la par de mostrarse muy sensual en una postal de su cuenta oficial de Instagram con mini jumpsuit y botas largas con los que ¡arrancó suspiros!

"Hola Mis Ángeles! Feliz Día, Feliz Tarde, Feliz Noche, total! Feliz Semana! No Temas, No te Aflijas, No Pelees, Se tú Misma! No guardes rencores! Olvida a la gente que no te valora! Valórate tú Mujer y hazte respetar, Ámate, quiérete!...

No vivas complaciendo al mundo porque está lleno de ingratitud y de Amnesia, agradece a Dios por las buenas personas que pone a tu lado! Recuerden que es más fácil complacerlo a él, que al mundo! Los amo a tiempo! Foto:andy_mogollon", escribió Gaby Spanic, sugiriendo a sus fans que vivan lo mejor que puedan y eviten preocupaciones.

La actriz de 47 años -quien está de vuelta en las producciones de Televisa-, es como los buenos vinos, entre más edad tenga, cada vez se pone mejor. Y es por ello, que Gaby Spanic agradece los halagos de sus seguidores y está más cerca que nunca de ellos, a través de sus redes sociales.

Y su sensual fotografía, por supuesto ha generado los comentarios más halagadores, al posar una vez más luciendo sus torneadas piernas que parecen de quinceañera. "Siempre espectacular mujer", fue el comentario de la primera famosa que reacción a la fotografía de Gaby, se trata de la youtuber Luisa Fernanda W.

Por otro lado, una fan que cumplió 15 años, le agradeció que la haya felicitado por su cumpleaños: "Hoyyyy és mi cumple... cumplo 15 años!!! Y YO AMÉ DEMASIADO SU FELICITACION ACA POR DM DE INSTAGRAM, GRACIAS X TANTO MI AMOR... ATT: @eu_pedrolucas__".

"Asi o más hermosa?", "Que bellaaaa Gabyyyy", "Wow", "Ay que sencilla y discreta ella @gabyspanictv", "Que pernas", "Que top!!", "La más bella del mundo", "NUESTRA FEDORA MONTELONGO CON TODOOOO!!! #SiNosDejan #TEAMFEDORA #FedoraMontelongo #FEDORA #carlosbardasano #lasestrellas #televisa #univision @bardasano @carloscockmarin @sinosdejan_of TOTALLLLL, VENGAAAA EXITOOOOO!!!", fueron algunos de los mensajes que la inolvidable protagonista de "La Usurpadora" (1998), recibió.

Al momento, la postal tiene 47,816 likes y se puede leer un total de 1,683 comentarios.