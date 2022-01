Con micro bikini rojo, Adriana Fonseca enamora a sus fans desde la playa

Tras regresar a México para marcar su regreso a las telenovelas con una participación especial en la actual historia producida por Nicandro Díaz González bajo el nombre de "Mi Fortuna es Amarte", la actriz Adriana González se encuentra feliz de la vida disfrutando de la vida en la playa y recientemente enamoró a sus fanáticos, luego de lucir cuerpazo con un micro bikini color rojo.

La también modelo, presumió cuerpazo desde alguna playa, dejando ver que disfrutar de la naturaleza y lucir su silueta tan esbelta, es lo suyo. Y es que fue a través de un vídeo que compartió a través de su cuenta de Instagram que Adriana Fonseca atrapó a miles de seguidores.

Con el mar de fondo y en pleno atardecer, la veracruzana de 42 años, se olvidó del recato y lanzó una frase con la que sin duda, llamó la atención de sus followers; y es que tras su belleza y la dulzura que caracteriza a la actriz de telenovelas, los cautivó aún más.

"¿Cómo no te voy a querer?, si con un 'Hola', ¡me cambias el día!, ¡Hola!", se le escuchó diciendo en dicho clip de apenas unos segundos, luego de elegir seducir a sus admiradores con un micro bikini color rojo y un bra negro con flores doradas.

"Hola, te mando las mejores vibras chic@ #instagood #instalike #hola #cute #happy #lifestyle #adrianafrases" se lee en su descripción, no sin antes, dejar una manita saludando en la descripción de su publicación del pasado miércoles 19 de enero.

Lo que indica que Adriana Fonseca ha desafiado al termómetro y al clima frío que se siente sobre todo a nivel del mar, debido al aire; todo con tal de presumir su figura que ha logrado también con rutinas de ejercicio, pues la también blogger, opta por todo lo que le traiga un beneficio a su salud y a su vida.

"Saludos!!! Hoy me ha dado tiempo verte un ratito en el live", escribió una de sus seguidoras, a la que la actriz de telenovelas como "Bajo las riendas del amor" (2007), contestó con un "@celia_sg_ te quiero" y que a su vez fue respondido: "@adrianafonsecaoficial aww yo a ti".

Pero no fue la única reacción entre sus seguidores, pues otros comentarios se leen: "Hermosa", "Te amo", "Saludos, mi reina", "Diosa", "Amo verte feliz"... Al momento, la veracruzana ha logrado 4,810 corazones rojos, entre los que destacan el del actor Ramsés Alemán quien fue su cuñado en la ficción en "Mi Fortuna es Amarte", también, se pueden leer alrededor de 180 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!