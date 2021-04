Con mensaje de aceptación y bikini, Michelle Renaud presume cuerpazo en la playa

Michelle Renaud no oculta su fascinación por la playa, desde donde ha regalado sensacionales postales en traje de baño para sus seguidores, que se deleitan la pupila cada vez que la actriz decide presumir su estilizada figura.

No obstante, hubo un tiempo en que la originaria de la Ciudad de México no se sentía tan segura como para exhibir su cuerpo ante sus fans, pues aún estaba en un proceso de autoaceptación y luchaba contra ella misma y las ideas que tenía respecto de su figura.

Esa época parece ya estar superada por la actriz de “Quererlo todo”, producción de Televisa, quien recientemente habló de las inseguridades que la había atormentado durante toda su vida y reconoció que no ha sido fácil aceptarse tal como es pero con el tiempo ha aprendido a hacer las paces con su propio cuerpo.

Lee también: Indra Zuno, la enemiga número uno de Thalía en la novela Marimar

En esta ocasión, Michelle Renaud volvió a utilizar su cuenta oficial de Instagram para tocar el tema con sus seguidores, y lo hizo con una imagen en la que presume su figura con un bikini oscuro que le permite lucir sus encantos.

La actriz mexicana acompañó su publicación con unas líneas en el que enfatizó que “Sólo se vive una vez”, por ello, invitó a sus seguidores a soltar los miedos y no permitir que las criticas les afecten, en un claro mensaje de aceptación.

“Antes no subía fotos en bikini, tal vez por insegura, por juiciosa o por miedo a ser juzgada. Hasta que una amiga me dijo: ‘en 20 años que no te veas así te vas a arrepentir de no haberlas subido’. ¿Y sabes qué? Prefiero mil veces arrepentirme de hacer las cosas a nunca haberlas hecho #soloseviveunavez”, escribió Michelle Renaud y se llevó cientos de comentarios de sus fans en Instagram.

“La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla", “El autoestima hasta arriba, eres una diosa”, “Disfruta cada momento de tu vida porque nada regresa, además estás preciosa”, “La gente siempre critica todo, tú ni te preocupes, aparte estás guapísima”, fueron algunos de los mensajes que le dedicaron sus admiradores en esta red social.

Lee también: Desde la playa, Michelle Renaud luce sus encantos en un bikini rosa

Y es que Michelle Renaud ha encontrado en Instagram un espacio en el que puede desahogarse abiertamente y ha encontrado el respaldo de sus más de 4 millones de seguidores, quienes, en su mayoría, la han respaldado y le han dirigido palabras de aliento.

La actriz se encuentra en una etapa de quererse a sí misma luego de terminar hace unos meses su relación con el actor Danilo Carrera y actualmente se ha enfocado en su carrera profesional, en la que tiene varios proyectos en puerta, además de pasar tiempo de calidad con su hijo.