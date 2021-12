Con look verde Navidad, Cynthia Rodríguez conquista a Carlos Rivera

Desde que inició diciembre, Cynthia Rodríguez adelantó que sacaría sus mejores outfits navideños para presumir su tremendo cuerpazo y ya comenzó, destacando su figura en un vestido de tremenda abertura con el que conquistó a Carlos Rivera y a sus millones de admiradores en redes sociales.

La conductora de “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, dejó sin aliento a los internautas al posar con un look verde Navidad, que enmarcó su cinturita y le permitió presumir sus estilizadas piernas, uno de los mejores atributos que tiene la famosa y sabe cómo utilizarlo.

Las fotografías de Cynthia Rodríguez en las redes sociales no dejaron indiferente a nadie y, por supuesto, tampoco a su novio Carlos Rivera, a quien conquistó y dejó babeando con su belleza, y el cantante no pudo evitar lanzarle un piropo por su look verde Navidad.

Como ya es una costumbre en Cynthia Rodríguez, ella suele compartir imágenes de los outfits que utiliza diariamente para “Venga la alegría” y esta vez se lució con un espectacular vestido de tela brillante, perfecto para la temporada navideña.

La presentadora de televisión no dudó en ponérselo y presumir un par de fotografías en su perfil de Instagram en las que deja ver su cuerpazo enfundado en el atuendo de gala de un solo hombro y un coqueto escote que permitió apreciar sus encantos.

El vestido se ciñó a su cintura marcándole el fino torso, para posteriormente abrirse en una falda larga con una pronunciada abertura en la pierna derecha, con la que Cynthia Rodríguez mostró sus torneadas piernas, atrapando la atención de todos, incluido Carlos Rivera.

El cantante no pudo evitar lanzarle a su novia en la publicación un lindo piropo: “Verde que te quiero verde”, cerrando las líneas con un emoticón de corazón en ese color, y a él le siguieron otros miles de comentarios por parte de los más de 3 millones de seguidores de la conductora de TV en Instagram.

“Estás bellísima, ni Cynthia“, “¡Qué guapa!“, “¡Cuánta belleza!“, “Eres una preciosa“, “Diosa hermosa“, “Reina“, “¡Qué alguien me explique el cuerpazo de Cynthia!“, “La más bella“, “Muñequita adorada“, “¡Dios santo! ¡Qué bella!”, “Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos?“, “¡Muy guapa! Sigue luciendo esos vestidos que te quedan muy bien“, “¡Mira nada más la belleza!“, “Preciosa, amo tu vestido“, son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

Este look verde Navidad es sólo el comienzo de los atuendos que tiene preparados Cynthia Rodríguez para este mes, pues como lo adelantó hace una semana, le encantan las fechas decembrinas y por ello deslumbrará cada día a sus admiradores luciendo espectaculares outfits que roban el aliento y enamoran a más de uno.

