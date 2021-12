Con look despeinando, Malillany Marín toma el sol y se luce en jumpsuit

Los domingos se hicieron para descansar y relajarse, o al menos eso es lo que hace Malillany Marín, quien presumió su belleza mientras tomaba el sol con un look despeinado y muy relajado, disfrutando de los últimos días del año.

La actriz egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) enamoró aún más a sus miles de admiradores en redes sociales al lucirse en un jumpsuit color caqui con el que dejó ver que aunque relajada, nunca de ser una fashionista.

Alborotando su melena y fascinando con su look despeinado, Malillany Marín arrancó suspiros con su belleza y buen gusto mientras tomaba el sol, para mostrar su lado relajado y disfrutando de la vida al tiempo que demostró por qué es una de las famosas más bellas del medio del espectáculo.

Nacida en La Habana, Cuba, pero nacionalizada mexicana, Malillany Marín se mostró muy natural ante sus admiradores con un jumpsuit en color caqui que la hizo lucir muy cómoda y segura. La pieza era holgada en general y tenía un corte capri, pero ella le puso su toque al utilizar un cinturón negro que ajustó su cintura.

En un breve video que compartió en redes, la actriz y modelo apareció sacudiendo su melena al sol y jugueteando con su cabello, mientras sus seguidores le hicieron énfasis en que les recordó a la fallecida diva de Hollywood Marilyn Monroe.

“Sunny days (días soleados”, escribió Malillany Marín en la publicación e inmediatamente cosechó cientos de reacciones en Instagram, así como mensajes de afecto de sus fans, quienes reconocieron su espectacular belleza aún en un día relajado.

“Extraordinaria”, “Bellisima”, “Todo en ti es alegría”, “Preciosa”, “Tu rubia cabellera se confunde con los rayos del sol, pero nada brilla más que tu sonrisa”, “Mujer de piel dorada con el cabello de oro, no soy quién para que me quieras, pero eso no impide decirte cuánto te adoro”, “La Monroe volvió a nacer”, “Estás preciosa”, “California Dreams”, “Qué bonita y muy bella”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Desde que se le mencionó como la posible protagonista de la bioserie de Carolina Herrera, Malillany Marín cobró notoriedad y muchos se dieron cuenta que tiene mucho en común con la diseñadora de modas, pues es toda una amante de la moda y tiene clase para presumir despampanantes outfits.

El proyecto de Netflix se encuentra detenido por la pandemia y no se han generado más noticias sobre él, pero la actriz se mantiene firme como una de las candidatas para obtener este rol, con el cual demostraría, nuevamente, su talento para la actuación.

