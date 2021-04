Con lentejuelas y transparencias, Geraldine Bazán deslumbra a sus fans

Cuando Geraldine Bazán no deslumbra con su espectacular abdomen lo hace con su belleza y su estilo, y así fue como en esta ocasión levantó suspiros entre sus admiradores al posar con un increíble vestido verde de lentejuelas, con el que, literalmente, brilló.

La actriz de “La mujer de Judas”, producción de TV Azteca, dejó a todos con la boca abierta al modelar un atuendo que tenía mucho glamour, en el cual resaltaban las transparencias y delineaba su estupenda figura, con lo que, sin duda, enamoró a sus fans.

Tenía rato que Geraldine Bazán no compartía una postal de este tipo en sus redes sociales, pues últimamente presume más los outfits casuales que utiliza todo el tiempo o sus fotos en bikini en las que luce cuerpazo y demuestra que ser mamá no le impide estar como quiere, pues con disciplina ha logrado recuperar y mantener su figura.

Lee también: Con primaveral outfit, Geraldine Bazán hechiza con su abdomen de impacto

Ahora, la ex de Gabriel Soto mostró lo que tiene con un vestido verde de lentejuelas y transparencias, diseñado por George Figueroa, con el que, a decir de la histrionisa, parecía “sirenita”. Las fotos fueron tomadas por John Durán.

La prenda era ceñida en la parte de arriba, donde combinaba lentejuelas y transparencias que dejaban ver parte de su torso y espalda, y un profundo escote en “v”. El vestido tenía flecos en las mangas y en la zona de la falda y era brillante, que hacía resaltar a la actriz, quien llevaba el cabello largo y suelto, con ligeras ondas.

“Mermaid vibe. Hoy que me mando estas fotos mi stylist que amo @george_figueroa me dijo le hace falta un poco de #glam a tu feed, así que aquí están... @johnnduranphoto MUA @fercuellarmua by @cristinacuellar @victoryjesse (sic)”, escribió la actriz de “Catalina y Sebastián”.

Rápidamente, la publicación generó cientos de reacciones por parte de sus seguidores en Instagram y alcanzó 87 mil “Me gusta”: “Es que no puedo con tu belleza. La sirena más hermosa”, “Qué hermosa estás”, “Guapa, de Guapolandia”, “No es el atuendo, es la percha, un claro ejemplo de que todo lo que se pone Geraldine Bazán le queda perfecto”, “Como toda una dama”, fueron algunos de los comentarios.

Lee también: Con su bikini favorito, Lucero hace suspirar con su perfecta silueta

Recientemente, Geraldine Bazán estuvo en Miami, ciudad en la que lució un atuendo muy primaveral compuesto por un mini top floreado, que dejaba libre su sensual torso, y un pantalón de mezclilla desgastada, que le dio un toque muy chic a su outfit y le generó cientos de piropos de sus fans.

Para ese viaje se rumoró que la actriz de “Como en el cine” estuvo acompañada por su nueva pareja, sin embargo, no hay evidencias de ello y la histrionisa no ha hablado al respecto todavía, por lo que no pasan de meras especulaciones.