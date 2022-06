Con lencería de encaje, Celia Lora hace olvidar a Maribel Guardia

Una vez más la reina de Playboy México, Celia Lora atrajó las miradas de sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir una candente fotografía en la que solo posa con una prenda de lencería con a que deja a la vista su perfecta figura y algunos de sus tatuajes que adornan su cuerpo haciendo olvidar hasta la propia Maribel Guardia.

Celia Lora no deja de sorprender a sus fanáticos de Instagram, red social donde es muy activa y en donde constantemente eleva la temperatura de sus más de 10 millones de seguidores, gracias a que comparte imágenes en las que posa frente a la cámara con sensuales conjuntos de lencerías, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que la playmate apareció con un solo sostén de encaje.

"No tocar la tierra para no ver el sol, no queda nada por hacer, pero corre, corre, corre corramos corramos", fue el mensaje con el que la famosa influencer acompañó la picante fotografía en la que también aparece con unos guantes negros y en la que deja a la vista algunos de los tatuajes que adornan su cuerpo, además de hacer olvidar hasta la propia Maribel Guardia.

Lee también: Karina Kleiman presume estilizada figura de reloj de arena con shortcito de licra

De manera casi inmediata, la hija de Alex Lora recibió un sinfín de propuestas indecorosas y mensajes en los que resaltan su belleza, tal y como sucede en la mayoría de sus publicaciones en las que modela conjuntos de lencerías de encaje y en las que evidencia sus despampanantes curvas con las que hace que sus fans se concentren en ella y se olviden de Maribel Guardia.

Cabe mencionar que hace un tiempo la famosa dio a conocer que será la primer modelo mexicana en aparecer en la portada de la revista Playboy de Estados Unidos, gracias a la gran aceptación del público masculino que tiene en el país Azteca y situación que la tiene muy feliz.

"“Sí, eso es una gran noticia porque ninguna otra mexicana había estado, entonces me da gran alegría eso. A mí me sorprende cómo no se cansan de verme encuerada, pero qué bueno, gracias a Dios", expresó Celia Lora durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa, en donde además confirmó que era una de las modelos mejor pagadas.

Lee también: Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

“Sí se pusieron guapos, sí. Es que también ya son 10 años que tengo de trabajar para la marca, ya tenían que ponerse más guapos que nunca”, expresó. Por otro lado, la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ desmintió durante esta entrevista con el matutino que se operó el busto.

“¿En qué momento?, es el brasier. Hoy dije ‘según se me habían bajado’ y ahorita que veo las fotos dije ‘¡ay, no!’, ¿sabes qué?, es que nunca me pongo brasier, hoy traigo”, finalizó.

Síguenos en