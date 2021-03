Con leggins negros y el blusón, Chiquis Rivera mostró cómo lucir elegante

Una de las figuras más polémicas del espectáculo estadounidense y latino es la cantante Chiquis Rivera, quien con frecuencia da mucho de qué hablar. Sin embargo, pese a su forma tan relajada en la que actúa para sus fanáticos, también ha dado muestra de recato y elegancia. Recientemente posó vistiendo un par de leggins negros y un blusón color tinto, con el que lució aún más su melena rubia.

Y es que, como lo dijera hace unso meses, el empresario Jorge Cueva, alias 'Mr. Tempo', Chiquis Rivera es una mujer muy guapa y hasta confesó que, tras cuatro años de conocerla, siempre le había gustado. Sólo qiue esta vez, la hija de la finada cantante Jenni Rivera, dejó ver que también es una digna representante de la elegancia.

Fue a través de una publicación, que una fanpage (página de fans) de Instagram de Chiquis Rivera, bajo el perfil de @chiquisriveraonline, compartió un #TBT en el que la cantante lució guapísima y dando muestras de su recato y exquisitez para vestir. Y a la par de la serie de postales compartidas, el perfil escribió: "#Throwback Always fashion... @Chiquis".

Y sorprendentemente la primera en reaccionar a este recuerdo, fue la propia Chiquis Rivera, quien contestó al perfil: " I love you". Aunque el perfil le devolvió el mensaje: "@chiquis I love you more!!" (@chiquis ¡¡Yo te amo más!!). Otro fan más se les unió a la conversación y estuvo de acuerdo con lo fashion que luce Chiquis: "@chiquis you sooo pretty" (@chiquis eres tan bonita).

Y es que, pese a las voluptuosas piernas que tiene la cantante de banda y la retaguardia tan redondeada, esta vez Chiquis lució como toda una mujer de mundo; pues ese blusón tipo vestido corto, acompañado de ese par de leggins y las botas de agujetas y tacón cuadrado, la hicieron lucir fenomenal.

Fue por eso que la sobrina de Lupillo Rivera, robó miradas, arrancó suspiros y logró los pensamientos más poéticos de sus seguidores a través de su fanpage. Al momento, la postal compartida hace cinco días, ha logrado captar la atención de 12,615 corazones rojos y 141 mensajes que se leen en la caja de comentarios.

En la segunda postal compartida se puede ver además, el maquillaje tan sutil que utilizó la cantante en tonos rosados y muy natural, así como el moldeado de la melena rubia que por supuesto, fue fundamental para que Chiquis de 35 años, luciera ¡guapísima!