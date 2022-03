Con la modestia a parte, Angelique Boyer presume marcado abdomen con bikini

Últimamente se le ha visto a la actriz Angelique Boyer disfrutar unos días en la playa -uno de sus lugares favoritos- y tras ello y con la modestia a parte, la francesa ha presumido su marcado abdomen de impacto con un bikini amarillo...

Y es que no han sido ni una ni dos, sino varias visitas a la playa las que ha hecho Angelique Boyer en las últimas semanas, mientras que su novio, el actor Sebastián Rulli, sigue grabando las escenas de "Los Ricos También Lloran" (2022).

Sin embargo, la actriz no ha reparado en presumir su exquisita figura física y por si fuera poco, se ha lucido en diminutos bikinis con los que, bailando frente al espejo o luciendo como una diva en la playa, ha logrado enamorar a propios y extraños en las redes sociales, incluyendo al protagonista de la telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

Y en su post del pasado lunes, la francesa que se ha dado un respiro en las telenovelas, escribió: ¿Vienes sola? -No, vengo con mi niña interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda"; descripción que deja ver que Angelique Boyer disfruta bastante su soledad.

"Un viaje sin planear, rodeada de paz y naturaleza. Me invade la gratitud. Una burbuja que hace mucho bien al alma, en una realidad mundial/nacional muy diferente muy triste. Deseando, todos logremos conectar con amor verdadero, ese sincero que da paz" se lee en una segunda parte del post en el que la también protagonista de "Vencer el Pasado" (2021).

Y ante algunos comentarios surgidos a partir de su publicación por parte de sus fanáticos y algunos famosos, resalta como siempre el de Sebastián Rulli, quien normalmente logra enamorar y encender fuego con cada una de sus intervenciones en los post de Angelique Boyer: "

"Te mereces toda La Paz y felicidad del mundo porque eso es lo que nos regalas a todos los que te conocemos y admiramos!!! Te amoooo", se lee, con 1,623 'Me gusta' y 31 respuestas de sus más fervientes seguidores.

Por otro lado, también se pueden ver las reacciones de famosas como Jéssica Coch, Ana Brenda Contreras, Claudia Martín, Laura Carmín, Verónica Jaspeado, Grettell Valdez y Yanet García, entre otras, así como las del actor Javier Jattin o el fotógrafo Christhoper Esqueda y su amigo, el influencer Diego Dreyfus, con quien Angelique Boyer ha disfrutado de la aventura en la playa.

Al momento, la francesa de 33 años, ha logrado enamorar a no menos de 211 mil usuarios de Instagram, tras la foto en bikini y algunas otras imágenes den vídeo que ha disfrutado desde "El Mejor País del Mundo", como llama a México.

