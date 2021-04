Con la cámara cerca y blusa transparente, Bárbara de Regil echa a volar la imaginación

Siendo una de las figuras públicas más fit, Bárbara de Regil, aprovecha que tiene un cuerpazo para provocar bajas pasiones entre sus millones de admiradores de las redes sociales, por ello, constantemente deleita la pupila con pequeños bikinis y atuendos con los que deja poco a la imaginación.

Fiel a sus estilo y sin pena alguna, Bárbara de Regil cautivó al posar con una blusa negra transparente con la que puso a pensar a sus seguidores. Con la cámara enfocada en su rostro y pechos fue que la actriz de cine y televisión respondió a la pregunta si tenía enemigos y que pensaba de los haters.

La actriz que saltó a la fama internacional gracias a la serie, Rosario Tijeras, es una de las mujeres del medio que mejor lucen y una de las que más inspiran a llevar una vida saludable , constantemente es objeto de críticas y ataques en las redes sociales, muchos de sus comentarios la hacen tendencia en Twitter.

Tal y como sucedió hace un tiempo cuando causó indignación luego de usar un filtro en su teléfono que la hacía verse morena, situación que no le agradó .“¡Ay qué prieta, no, qué feo!”, dijo Bárbara, situación por la que recibió crueles comentarios. Y para dejar claro que esté y otros comentarios no le afectan en nada, la famosa señaló.

"Bueno enemigos no tengo, no que yo conozca y que sepa. Haters, pues sí, es como diferente porque vive como en su casa, con su mierda y pues no me molesta tenerlos porque no soy monedita de oro y no quiero serlo", señaló en sus recientes historias de Instagram en donde echó a volar la imaginación.

Bárbara de Regil echó a volar la imaginación con blusa negra transparente.

En una de sus más recientes publicaciones, Bárbara de Regil también causó suspiros al posar con un bikini en color tinto con el que resaltó su espectacular anatomía.

Recientemente se dio a conocer que Bárbara de Regil regresa a la pantalla chica luego de estar alejada por más de dos años. La famosa protagonizará la nueva serie de Telemundo Parientes a la Fuerza, la cual se estrenará a finales de este 2021y la que marcara su debut en la cadena de televisión estadounidense.