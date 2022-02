Con jumpsuit strapless de encaje, Maribel Guardia luce ¡de peluche!

La moda es un tema importante en la vida de la actriz Maribel Guardia, pues hasta cuando va al teatro a dar función con la obra de teatro "El Tenorio Cómico", derrocha glamour y elegancia, como este fin de semana, que con un jumpsuit strapless de encaje, la costarricense lució ¡de peluche!

Y no sólo eso, sino que además la también cantante ha agarrado como escenario perfecto para invitar al teatro a sus seguidores, la dulcería del recinto, en la que desde un sillón o encima de los mostradores, Maribel Guardia, sin duda, ¡atrapa miradas!

Y la tarde del sábado, la también actriz de "Corona de Esperanza" (2022) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-, lució más intensa y coqueta, pero sobre todo, demostrando que a sus 62 años todo es posible tras aparecer en una pose que no cualquiera puede hacer.

Lee también: Maribel Guardia da cátedra de elegancia tras lucir mini vestido con tacón de aguja

Pues además de lucir su anatomía perfecta, una belleza sinigual y un par de tacones altos, Maribel Guardia se coronó como una de las celebridades más vistas en redes sociales. Y por si fuera poco, lanzó una de sus frases llegadoras que enuncia:

"#felizsabado “Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás. BUDA. #look @lugavimx", que en esta ocasión, recuerda la filosofía de vida de Buda, uno de los máximos exponentes del budismo, maestro de enseñanzas de vida.

Lee también: Maribel Guardia recuerda su pasado en bikini y le dicen: Sigues estando bien buena

Por tanto, Maribel Guardia ha logrado levantar los ánimos de algunos de sus 7.3 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram. La primera famosa que se pronunciado a su belleza es Isabel Madow, quien sólo lanzó un llamarada de fuego.

Pero los fanáticos de la costarricense estuvieron más presentes que nunca y por ello se pueden leer comentarios como: "BELLEZOZÓN", "Hola buenas tardes como estás preciosa", "Bella, Bella, Bella", "Excelente mi bella Maribel!!! me encanta tu vibra y mensajes!! Feliz Sábado!!" o "Te amo".

Al momento, Maribel Guardia ha logrado hipnotizar con su belleza a un total de 25,024 seguidores y se pueden leer más de 360 mensajes, tras verla posar con ese jumpsuit de encaje ¡de peluche!

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!