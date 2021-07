Con jumper pegadito a su piel, Aleida Núñez provoca pasiones

Como una flor entre las flores, así se lució Aleida Núñez al posar con un jumper pegadito a su piel, con el que presumió sus atributos de una manera muy sensual, demostrando que tiene el cuerpo perfecto para lucir atuendos de este tipo.

Entre divertida y sexy, la actriz de telenovelas de Televisa como “Un refugio para el amor“, “cuando me enamoro“, y “Salomé“, provocó pasiones a su paso mientras se detenía a contemplar un puesto de flores, confundiéndose con una de ellas con su espectacular belleza.

Aleida Núñez no dudó en presumir sus curvas de infarto con el jumper pegadito que delineaba perfectamente su silueta y que le permitía lucir sus torneadas piernas en pleno verano, demostrando que es una de las actrices más bellas del medio del espectáculo.

Con unos tacones altos y abiertos en tono nude, la presentadora de televisión se paseó por las calles de la ciudad y se detuvo frente a un colorido puesto de flores, donde presumió su belleza deteniéndose un momento para disfrutar el paisaje que se le presentaba ante sí.

La actriz utilizó un jumper pegado con estampado de flores de un solo hombro y con mini short, que le permitía presumir sus tonificadas piernas, además que por lo ceñido del atuendo sus curvas resaltaban, dando la impresión de la imagen del reloj de arena.

“Florecer exige pasar por todas las estaciones… #mentesana #actitudpositiva”, escribió Aleida Núñez junto con la publicación, la cual alcanzó miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus más de 3.4 millones de seguidores en Instagram, donde compartió una serie de imágenes.

“Tú estás más hermosa que una rosa”, “¡Qué flor!”, “Y tú eres una linda flor”, “Qué hermosa entre las flores”, “Cosita bella”, “Me encanta tu estilo”, “Qué hermosa y guapa”, “Un hermoso lugar lleno de flores!! Y a su lado; la flor más bella de todas!!...saludos bonita!!!”, “Una bella flor entre tanta flor”, “Si en foto eres bella, ya me imagino en persona, que tengas excelente tarde”, fueron algunos de los comentarios dedicados a la histrionisa mexicana.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, ha estado muy activa en sus redes sociales en los últimos días, donde ha dado a conocer algunos de los proyectos en los que ha estado inmiscuida tras su participación en el reality “Las Estrellas bailan en Hoy”, donde no avanzó de ronda.

No obstante, aún no sabe su futuro en nuevos proyectos televisivos, aunque no tiene mucho tiempo desde que finalizó su participación en una telenovela, la cual fue “La mexicana y el güero”, protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler.

