Con jeans pegaditos, Jennifer Lopez hace un recuento de sus éxitos del 2021

Como años anteriores, tras más de veinte años de carrera artística, el 2021 fue un año de éxitos para la cantante Jennifer López, quien aprovechó el último día del año para hacer un recuento de lo vivido y agradecer por tanto; no obstante, la neoyorquina lo hizo luciendo un par de jeans pegaditos y blusita ombliguera, lo que alborotó a sus seguidores en redes sociales.

Pues desde que empezó el 2021, su carrera se percibía como la "top ten" (las mejores diez) entre las famosas en diferentes ámbitos como el cine con el rodaje de su película "Shotgun Wedding" (Boda a la Fuerza) (2021) en República Dominicana, así mismo, más tarde llegaría su sencillo "Cambia el Paso" haciendo mancuerna con el cantante de origen puertorriqueño Rauw Alejandro, que fue todo un boom.

Tema que dedicó con todas sus letras al ex beisbolista Alex Rodríguez, con quien estuvo a punto de casarse, viendo sus planes de boda interrumpidos tras descubrir la infidelidad del ex pelotero de los Yankees de Nueva York con Madison Lecroy, una actriz años menor que él y que la propia JLo; por lo que todo paró en sólo conservar su relación de negocios.

Y qué decir de las alfombras rojas de diferentes festivales de cine que engalanó con su presencia 'la Diva del Bronx', quien tras cumplir 52 años en julio pasado, se posicionó como una de las mejores artistas y más completas y sobre todo, más guapas de talla internacional.

Y tras el trago amargo en el amor, Jennifer Lopez salió adelante, luego de reencontrarse con su viejo amor de hace 17 años, el actor estadounidense Ben Affleck, con quien literalmente le dio cachetada con guante blanco a Alex Rodríguez, luego de retomar su amor (y parece que la relación va en serio).

Ben Affleck ha sido desde entonces, su compañero de aventuras, pues en un viaje juntos al Mediterráneo en verano de 2021, el protagonista de cintas como "The Last Duel" (El Último Duelo) o "The Bar Tender" (El Camarero) (2021), acompañó y consintió en todo momento a la también estrella del cine, en dicho viaje y en otro más que hicieron a lo largo del 2021.

Pero fue en su cuenta de Instagram, que Jennifer Lopez hizo un recuento en un vídeo en el que las imágenes pasan a la velocidad de un segundo, de lo vivido en 2021, agradeciendo con los brazos abiertos de frente al mar y al horizonte por sus exitos.

"#2021Recap loading … #HappyNewYear" (# 2021Resumen cargando… #FelizAñoNuevo), se lee en la descripción de su publicación final del 2021. Ante ello, famosos como su diseñador y amigo Chris Appleton, no dudó en felicitar a la cantante "Love u Jen - happy new year", (Te amo Jen - Feliz Año Nuevo) así como su estilista Charbel Zoe, quien escribió: "Happiest new year Gorgeous Jen" (Feliz año nuevo preciosa Jen).

Un total de 1.520.298 seguidores han reaccionado al resumen de la vida de JLo en 2021 y son más de 10,800 comentarios los que se pueden leer en la publicación de 'la Diva del Bronx'.

