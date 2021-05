¡Lo volvió a hacer!, ¡sí!, la modelo británica Demi Rose demostró que sus encantos físicos son más grandes que su corazón, toda vez que lució un vestido de inusual escote; y es que, en vez de presumir a sus nenas con el acostumbrado esote de arriba hacia abajo, esta vez, la top model, eligió hacerlo de forma invertida.

A sus 26 años, Demi Rose ha logrado cautivar al mundo entero con cada una de sus postales, pues es una de las mujeres más bellas del mundo y que posee uno de los mejores cuerpos. Su figura de reloj de arena, hace elevar la temperatura de sus fanáticos, con fotografías tomadas artísticamente por el experto en capturar imágenes de modelos de la talla de la británica como es Danny Desantos.

Esta vez, la modelo lució un vestido color melón, confeccionado en tira bordada, diseñado por la firma de ropa para la que trabaja, Pretty Little Thing, de cuello de solapa y un escote en 'v'. También tiene manga larga y la falda es drapeada (surcida) del medio en forma vertical.

Pero la principal característica que salta a la vista -y más al ver a Demi Rose-, es que dicha prenda posee un escote debajo del busto y la falda, que queda en forma de rombo en posición vertical. No obstante, considerando la figura de Demi Rose, pareciera que el vestido no es de su talla, pues por lo gernade de su busto, la top model lo luce de manera muy diferente.

"On her own vibe @prettylittlething" (En su propia vibra @prettylittlething), escribió la también DJ, como descripción del par de infartantes postales que compartió Demi desde Ibiza, España, por las que como siempre ha recibido miles de piropos.

"You have grown bold" (Te has vuelto audaz), "Soft balls" (Pelotas blandas), "BEAUTIFUL" (HERMOSA), son algunos de los mensajes que ha recibido la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, gracias a que no escatima en mostrar sus postales más ardientes.

La publicación de este martes de Demi Rose; ha logrado cautivar a 275,440 seguidores y fervientes admiradores de los más de 16 millones que la siguen en su cuenta de Instgagram. También se pueden leer un total de 2,100 comentarios.

Aunque debido a su poder de convocatoria, Demi podría recibir más likes y mensajes; aunque a 5 horas de haber publicado sus postales, ya ha robado el corazón a una buena parte de la población mundial.