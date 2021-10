Con foto fuera de serie, Demi Rose pone de cabeza a sus fans

Tras su llegada a la ciudad de Los Ángeles, California, la modelo Demi Rose ha logrado conquistar de una u otra forma a sus fanáticos, a quienes ha puesto de cabeza tras compartir foto fuera de serie en la que la británica luce espectacular figura de diez.

Durante su estancia en un hotel de Berbery Hills, Demi Rose ha impactado verdaderamente con la sensualidad que desborda y las emociones de sus seguidores han estado a flor de piel. Sin embargo, su última publicación demuestra que la top model ¡no tiene límites!

Tras ocho años de haberse dado a conocer en el mundo entero con su imponente presencia en redes sociales, a sus 26 años, Demi Rose ha dejado claro quién es y sigue cautivando a sus ya, 18 millones de seguidores en Instagram y otras páginas.

Pues la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido no ha escatimado y lució su exquisita figura con un mini short de licra que sólo cubre media retaguardia y una playera con el nombre de CALIFORNIA en letras guinda con la que dejó ver sus voluptuosos encantos al aire, además de lucir un mini cintura enmarcada por la prenda.

"California dreamin’ @prettylittlething" (California soñando @prettylittlething), fue la descripción de la guapa modelo que lució su piel bronceada desde Beverly Hills, California.

Por lo que de inmediato, los fanáticos de Demi Rose, reaccionaron a la reveladora instantánea. Se leen comentarios desde el clásico "I love you" (Te amo), como el atrevido "Goléame". Otro fan más le hizo una muy buena pregunta, ya que es bien sabido que uno de los objetivos de Demi Rose, es llegar a ser una estrella en Hollywood: "When will you start acting?" (¿Cuándo comenzarás a actuar?).

"Legendaria" y "Qué bonita", son otros de los comentarios que ha recibido Demi Rose a partir de su última publicación, con la que sin duda, ha dejado mudos a muchos de sus seguidores.

En tanto, la británica que ha dejado su casa en Ibiza, España para recorrer el mundo primero a las islas de Capri y Positano en Italia, luego en Croacia, posteriormente al Cancún, Quintana Roo, México y ahora California, Estados Unidos, ha logrado recibir más de 506,500 corazones rojos y 4,337 comentarios.

