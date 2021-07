Con flamante video desde la piscina, Yanet García pronostica temperatura de fans

De nueva cuenta Yanet García se volvió tendencia en las redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram un flamante video en el que presume su espectacular silueta desde adentro de la piscina, por lo que elevó la temperatura de sus más de 13 millones de fans.

Saliendo de la piscina mientras está de espaldas y luce un delgado bikini de color rojo, fue que Yanet García grabó el flamante video con el que pronosticó la temperatura de sus fans y en donde se ve claramente como el agua recorre sus encantos, dejando sin aliento a sus fieles admiradores de las redes sociales.

"I should go to the beach", en español "Debería ir a la playa", fue el mensaje con el que la Chica del Clima acompañó el sensual video en el que se le ve nadar hasta llegar a la orilla de la alberca y colocar sus manos al filo de la piscina para posteriormente elevarse, dejando al descubierto su voluminosa retaguardia, razón por la que aceleró las pulsaciones del corazón de los caballeros.

A poco más de las 24 horas de la publicación del video esté ya superó el millón de reproducciones y ha ganado cientos de mensajes entre los que resalta la famosa modelo estadounidense Jen Selter, con quien la mexicana creó un contenido recientemente. “El rojo te sienta muy bien”, “mujer hermosa lindo país”, “ Que cuerpazo Yanet”, “Que chulada” , “ Se ve chulo ese corazón”, “ Diosa”, “Hermosas pompis”, son algunos de los comentarios en la publicación de la ex conductora de Hoy de Televisa.

Y si de complacer se trata, Yanet García es la número uno en la lista de las famosas que se muestran más atrevidas en las redes sociales, pues constantemente deja a todos boquiabiertos, y más cuando se trata de verla en sensuales videos e imágenes, en los que la Chica del clima sabe como pronosticar la temperatura de fans, pues dependiendo de los likes, ella sabe perfectamente cuál contenido tiene que seguir compartiendo para acaparar miradas.

Desde el 2019, cuando Yanet García abandonó el programa Hoy para buscar nuevas oportunidades profesionales, la joven de 30 años originaria de Monterrey, Nuevo León, ha dedicado parte de su tiempo a ser el deleite de los admiradores de las redes sociales, además de compartir consejos de una sana alimentación y las arduas rutinas de ejercicio a las que ella se somete para lucir siempre espectacular.

Sin embargo, no solo la talentosa mexicana ha destacado en la pantalla chica, pues en el 2017 debutó en en el largometraje Sharknado 5: Global Swarming, y aunque su participación fue menor, la modelo cautivó con su talento y belleza, y dos años más tarde obtuvo su primer protagónico en la película española, Bellezonismo.

Actualmente Yanet García no sólo pronostica la temperatura de sus fans, pues disfruta del éxito que esta obteniendo con su cuenta de OnlyFans y que cumplió uno de sus sueños, ser una Health Coach.

