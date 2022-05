Con faldita y ombliguera, Karina Kleiman conquista a famoso cantante

No sólo ha llamado la atención de algunos productores de telenovelas como Rosy Ocampo o el propio Carlos Bardasano -quien ha reaccionado a sus publicaciones-, pues la actriz Karina Kleiman conquistó a famoso cantante demostrando su gusto por su música, mientras lucía cuerpazo con faldita, blusa ombliguera y botas vaqueras.

Y es que, aunque Karina Kleiman es originaria del sur de México (Villa de Álvarez, Colima), no puede ocultar sus gustos por la música del regional mexicano como es la banda y se dio el lujo de posar junto a un famoso cantante, asediado por muchas chicas.

"Te gusto, me gustas, ¿pa' qué nos hacemos?" suenan las primeras palabras del coro de la canción "Piénsalo" del álbum "En vivo Guadalajara-Monterrey" del 2015, nada más y nada menos que de la famosa Banda MS (de Mazatlán, Sinaloa, México), en cuyos integrantes destaca el carismático cantante Alan Ramírez, con quien Karina Kleiman se dio el lujo de posar y lo presumió.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz de telenovelas que debutó en "Vencer el Pasado" (2021) -producción de Rosy Ocampo para Televisa Univisión-, compartió la foto con Alan Ramírez, así como haber estado en su concierto del domingo 29 de mayo por la noche en la Arena Ciudad de México.

"Me gustas, te gusto, ¿pa' qué nos hacemos? #bandams #ms #concierto #arena #arenamexico #girls #nigth #musica" se lee precisamente en la publicación de Karina Kleiman, mientras en su ubicación escribió: "Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Piénsalo (Inédita)".

"Hermosa", "Guapa", "Hermosa, bellísima luces divina", "Preciosa", "Chuladaaaaaaaaa", "BELLISIMA DTB" y hasta un "Hola, guapa, soy Daniel" -para romper el hielo-, fueron algunos de los mensajes que la ex reina de belleza recibió de sus fans.

Pues basta con ver cómo se lució ante la cámara Karina Kleiman y se valió de su belleza y cuerpazo enfundado en ese diminuto outfit, sólo para conquistar a Alan Ramírez de la Banda MS, quienes tuvieron dos conciertos el pasado fin de semana en la Arena Ciudad de México con lleno total, en su regreso a los escenarios después de la larga pausa generada por el Covid-19.

No obstante, Karina Kleiman no ha perdido la oportunidad de lucirse para sus seguidores de Instagram que rebasan los 26,500.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!