Con exquisita figura en body negro; así recuerda Jennifer Lopez 'Dance Again' a 10 años

Han pasado los primeros diez años del lanzamiento de su éxito "Dance Again" (Volverás a Bailar) y la cantante Jennifer Lopez recuerda cuando grabó el vídeo de la misma, en que lució su exquisita figura en body negro y rompiéndola con otro acierto más en su carrera.

Y para celebrarlo, Jennifer Lopez compartió el sábado pasado, una publicación con varias fotografías en ls que muestra cuerpazo, tras protagonizar algunas escenas del clip que ya le ha dado la vuelta al mundo.

Pues la novia de Ben Affleck, no escatimó en recordar cómo lució durante las grabaciones de su vídeo y el cuerpazo que lució entre ese body negro, medias de red y un par de zapatos que fueron la cereza del pastel. Además, JLo utilizó un outfit de top de manga larga y leggings negros con detalles plateados, que dejó ver su exquisita figura y sus inevitables curvas.

"Always remember… you will live… you will love and you will DANCE AGAIN. When I recorded this song I was in a place where I needed to remind myself of these things…and it became one of my favorite songs and more importantly my anthem to never give up hope on true love. Celebrating a #DecadeofDanceAgain. So here are some #unreleasedPhotos #FromtheVault Photo: @stevengomillion", se lee en la descripción de su publicación sabatina.

Lo que en Español significa: "Recuerda siempre... vivirás... amarás y VOLVERÁS A BAILAR. Cuando grabé esta canción, estaba en un lugar donde necesitaba recordarme estas cosas... y se convirtió en una de mis canciones favoritas y, lo que es más importante, en mi himno para nunca perder la esperanza en el amor verdadero. Celebrando una #DecadeofDanceAgain. Así que aquí hay algunas fotos #inéditas #FromtheVault Foto: @stevengomillion".

Y algunos famosos como la mexicana Yanet García, ya se han unido a celebrar con 'la Diva del Bronx', una década de "Dance Again", uno de sus mayores éxitos de su carrera artística de aproximadamente 20 años. También Nicolas Jebran y la modelo Pia Toscano, quien ha escrito: "Mi favorita absoluta... tan orgullosa de ti", han reaccionado a la belleza de Lopez en esas nueve fotos.

O un "I can’t believe it’s been 10 years since we started working together!!!!" (¡No puedo creer que hayan pasado 10 años desde que empezamos a trabajar juntos!) de Steven Gomillion -un famoso bailarín que ha estado presente en la vida de Jennifer Lopez-.

Pues con sus instantáneas, la cantante de 52 años, ha logrado cautivar a 997,115 seguidores y se pueden leer más de 7 mil comentarios, como también: "@jlo Oh my God, you are so incredible" (@jlo Oh Dios mío, eres tan increíble).

La también protagonista de cintas como "Marry Me" (2022), ha alcanzado el éxito junto al cantante estadounidense Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull, con quien ha logrado alcanzar las 545.330.964 visualizaciones en YouTube.

