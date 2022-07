Con exótico bañador negro, Demi Rose adorna mar de Ibiza, España

Como una sirenita recién salida del agua y luciendo exótico bañador negro, la modelo Demi Rose adornó el mar de Ibiza, España en su última publicación de Instagram... Y es que la británica, literalmente 'se desbocó' tras lucir cuerpazo con un traje de baño fuera de serie

A sus 27 años de edad y tras probar las mieles de éxito como una de las modelos más vistas en redes sociales, Demi Rose es una de las féminas que ha sobrepasado los límites y no por nada cada vez ha ganado más seguidores en su perfil de Instagram.

Pues de 13 millones aproximados que tenía en 2020, en dos años ha logrado posicionarse a la delantera de muchas de sus colegas con no menos de 19.8 millones de admiradores que la siguen alrededor de todo el mundo.

¿Bikini o traje de baño?

Y en su más reciente publicación de su perfil de la red de la camarita, Demi Rose ha tenido un acierto más en su carrera tras adornar la puesta de sol de verano con un outfit playero que más que traje de baño, es dos por uno, pues en su diseño, tiene una franja en forma semicónica que va desde el busto, hasta noble sea la parte.

Lo que da la sensación de una doble vista, pues si no fuera por el par de mecatitos que salen desde lo más profundo, hacia el costado de la prenda, que se amarran con otros dos que vienen de la retaguardia, daría más la sensación todavía de que Demi Rose luce un bañador de escote muy pronunciado.

Y con una mirada seductora y un rostro angelical, la top model nacida en Birmingham, Reino Unido, ha escrito: "Sunset swim", lo que en español significa "nadar al atardecer"; y por ello se ha ganado piropos como "Tremendous" (Enorme).

O "Impressive. Very unusual" (Impresionante, muy inusual); mientras otros tienen otra percepción de la británica: "Is it normal" (Es normal [que pose así]). Y tras llamaradas de fuego, corazones rojos y caritas con ojos de amor, la han llamado con mucha intensidad, "Fogosa"...

Y un fanático de origen alemán le mandó decir: "Nicht schlеcht!!" (¡Nada mal!). Y al momento, Demi Rose ha hecho babear a más de 168 mil fanáticos que seguramente, a diario siguen a actividad de la británica en redes sociales.

