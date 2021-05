Con exagerada abertura en vestido, Ana Bárbara presume que lo tiene todo

Fiel a su estilo, de nueva cuenta Ana Bárbara volvió a conquistar a sus millones de seguidores de las redes sociales al posar con elegante y atrevido vestido con el que presumió que lo tiene todo.

Fue a través de su perfil de Instagram que la originaria de Río Verde demostró que a sus 50 años sigue luciendo un cuerpazo de impacto al modelar un elegante vestido en color negro con tremendo escote y una exagerada abertura en una de sus piernas, además de unas mallas de red mientras luce cambio de look al estilo Marilyn Monroe.

La cantante del regional mexicano aprovechó una emisión más del show estadounidense "Tengo Talento, Mucho Talento", programa donde es juez, para exponer al máximo su belleza con el sensual vestido en el que resaltó sus torneadas piernas y sus atributos. Fue el pasado lunes cuando Ana Bárbara compartió tres publicaciones en su cuenta de Instagram.

En la primera publicación la ex esposa de José María Fernández “El Pirru” compartió un video desde el set del programa para promocionar un producto mientras deja ver parte de su look. En una segunda publicación la cantante se mostró muy coqueta, abriendo su vestido y dejando al descubierto sus torneadas piernas y su cinturita, mientras canta su éxito Fruta Porohibida.

Y por si no fuera suficiente en una tercera publicación Ana Bárbara se mostró más atrevida en la que apareció junto a lo que parece ser una figura de yeso. Con una arriesgada pose la cantante lució divina al presumir su pronunciado escote y la abertura de su vestido con el que provocó más que suspiros.

Como era de esperarse, tras dejar muy poco a la imginación, la también compositora, originaria de Río Verde, San Luis Potosí, fue aplaudida por sus admiradores quienes no dudaron eln halagarla por modelar su atrevido look. Hasta el momento su última publicación en la que modela más sensual lleva más de 27 mil Me Gusta, mientras que los otros videos lograron obtener entre 100 y 180 mil reproducciones.

Sin embargo, en las tres publicaciones Ana Bárbara recibió un sinfín de comentarios entre las que sus seguidores resaltaron su belleza y le adjudicaron que es una Diosa. Actualmente la intérprete de "Loca", "Lo busqué" y "Bandido" es una de las artistas favoritas del público.

Sus atrevidos looks, pequeños bikinis y sensuales bailes en TikTok siempre son tema de controversia en las redes sociales; mientras unos apoyan la forma en la que viste la cantante de 50 años, otros reprueban totalmente su vestimenta asegurando que ya no tiene edad para andar enseñando.