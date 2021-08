Con espectacular pose en el tubo, Fabiola Guajardo muestra sus habilidades en pole dance

Además de ser actriz, cantante y modelo, Fabiola Guajardo tiene otro talento que pocas personas conocen, sin embargo, ella lo compartió en sus redes sociales al mostrar sus habilidades en la práctica del pole dance, un deporte en el que se utiliza un tubo para la rutinas.

La ex reina de belleza, quien suena para interpretar a la villana del remake de la telenovela “Los ricos también lloran“, de Televisa, deslumbró con espectacular pose desde arriba del tubo, impactando a sus fans y mostrando la gran fuerza y flexibilidad que tiene en brazos y piernas.

Sosteniéndose sólo con sus brazos, Fabiola Guajardo dejó a todos sus fans con la boca abierta al presumir su cuerpazo con el sexy movimiento en el tubo, demostrando que entre sus habilidades también le hace al pole dance y ello le ha ayudado a mantener su impresionante silueta.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de “Buscando a Frida” se lució con una espectacular pose en la que sostiene el peso de su cuerpo sólo con las manos, mientras está arriba de un tubo con la cabeza hacia abajo y las piernas abiertas en un split, dejando con el ojo cuadrado a sus millones de admiradores.

Para la práctica de esta disciplina, Fabiola Guajardo lució un top deportivo con un escote de tiras con el que presumió sus nenas y un mini short en color azul; ambas prendas destacaban su escultural silueta y deleitaron la vista de sus más de 2 millones de seguidores en la red social de la camarita.

“Desde el patinaje no encontraba una actividad que me gustara tanto, que fuera la mezcla de fuerza, arte, concentración, resistencia, sensualidad… ¡Todo mi respeto para esta disciplina! Me encanta. Por mi cara parece que no estoy haciendo esfuerzo, pero la verdad lo estoy dando todo jajaja #PoleDance”, escribió la regiomontana junto con la postal que causó revuelo.

Los fans de Fabiola Guajardo no se quedaron callados ante la espectacular fotografía y fueron cientos los que alabaron su habilidad para practicar una disciplina como esa, la cual requiere mucha concentración, coordinación y fuerza para poder realizar los movimientos y las poses de manera correcta.

“Impresionante“, “¡Y no cualquiera lo hace! Necesitas fuerza, perseverancia y mucho valor al retar la gravedad“, “Baby sexy, con razón te miras mejor, te está funcionando el tubo“, “Bellísimos tus pies“, “Qué buena coordinación y flexibilidad“, “Lista para ‘Maestras de la estafa’, versión latina“, “Espectacular“, “Estás hermosa“, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Y este es el secreto de Fabiola Guajardo para el mantener el cuerpazo de ensueño que tiene, con el cual ha enamorado y seducido a millones de seguidores en redes sociales y en la televisión, demostrando que no sólo es bella, sino que tiene un gran talento para la actuación y una habilidad casi escondida para el pole dance.

