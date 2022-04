Con espalda descubierta y pronunciada retaguardia, Samadhi Zendejas deslumbra en entrega de premios

Con un vestido de espalda descubierta cuyo escote llega justo arriba de su pronunciada retaguardia, fue que la actriz Samadhi Zendejas deslumbró en una entrega de premios que ha quedado para la posteridad.

Fue en octubre de 2020 que la actriz de "Mariposa de Barrio" serie de Telemundo en la que interpretó a la finada cantante Jenni Rivera, asistió a la entrega de premios de los Latin Billboards en su edición del 2020, misma en la que se lució en la alfombra roja y al día de hoy ha impactado su belleza y ha generado cientos de miles de comentarios y otro tanto de 'Me gusta'.

Y es que, Samadhi Zendejas deslumbró tras posar de perfil y con ese vestido de color blanco y azul rey con el que brilló aquella ocasión, el 21 de octubre de 2020, en plena pandemia por Covid-19. No obstante, la actriz se dio a la tarea de conquistara su público y vaya que lo consiguió.

Pues a partir de su publicación dentro de la alfombra roja de los Latin Billboards, la hermana de Adriano Zendejas dejó muy atrás a Amaya Villalpando, el personaje de aquella niña tierna que en 2009 fue parte del elenco de la telenovela "Atrévete a Soñar", protagonizada por Danna Paola y Eleazar Gómez; pues esta vez lució muy diferente, siendo una de las mujeres más empoderadas que existen en el medio del espectáculo.

Incluso, Samadhi dejó ver que una imagen puede decir más que mil palabras, pues en su descripción sólo se lee: "@latinbillboards #billboards2020", con su respectivo corazón color azul rey, lo que por supuesto provocó los comentarios más sinceros de los fanáticos de la actriz que han creado toda una controversia sobre si su cuerpo es natural o ha recurrido a las cirugías para tener un cuerpo de barbie.

Pues no hay que olvidar que la actriz tuvo que aumentar varios kilos de su peso para poder interpretar a Jenni Rivera desde los 13 hasta los 35 años, por eso hoy cuesta pensar que Samadhi Zendejas tenga uno de los cuerpos más envidiables de la farándula.

Pues entre más de 6 mil comentarios que se pueden leer, figuran algunos como "Divina", "Wooow hermosísima, te queda re chulo ese vestido linda", "Morí", "Amoooo", y hasta un "Culazazazooo Samandi"; y es que no es para menos, pues Samadhi además mostró su marcado abdomen que ha pulido con horas de ejercicio en el gym.

Otros más se leen: "Waoow, qué lindo tu vestido y tú guapísima", "Y esta mamasota?", "Ooohhhh my Booty!!!!", "Deslumbra con tu hermosura!!!!!", "Diosaaaaaa", "Que bella esta mujer wow hermosa perfecta", "Hermosa cosa bella cosa bien hecha", "Estás hermosa, saludos", son otros de los comentarios y la publicación ha logrado nada más y nada menos que 3.392.803 reproducciones y 614,644 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!