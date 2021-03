Con escotazo Kate del Castillo regresa como reina del sur

Kate del Castillo es una de las famosas con mejor figura del medio artístico y no teme mostrarlo, por lo que de repente recuerda a su personaje en la serie de Telemundo ‘La Reina del Sur’ con los sexys outfits que utiliza, que hace que sus fans no olviden a Teresa Mendoza.

La actriz y productora está muy enfocada en su carrera y ahora tiene encima el estreno de la tercera temporada de la serie, que será este año, y por ello mantiene muy viva su imagen como la ‘Reina del sur’, como se pudo ver en una reciente publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde luce tremendo escotazo.

Kate del Castillo aparece en la imagen con la periodista y activista estadounidense Gloria Steinem, quien ha luchado por los derechos de las mujeres y en la foto, la protagonista de ‘Muchachitas’ le agradece dicha labor, que ha permitido un avance en esta materia.

“En el mes de la mujer qué mejor que honorar a Gloria Steinem, gracias a mujeres como ella hoy gozamos de derechos que siempre han sido nuestros. Aquí en el teatro @audibletheater con la obra The Way She Spoke que habla de los feminicidios en Juárez. So honored #gloriasteinem was there !!! #womensupportingwomen #womenshistorymonth”, escribió la histrionisa en el post.

Pero lo que llamó la atención fue la blusa que portaba la actriz mexicana, la cual era negra con tirantes gruesos y un escote que marcaba una ‘v’ en la parte del pecho, que la hacía ver muy sensual, tal como su personaje de Teresa Mendoza.

La publicación no tardó en generar reacciones en los más de 8.3 millones de seguidores que tiene Kate del Castillo en Instagram, quienes le aplaudieron el mensaje y aprovecharon para alabar su belleza y recordarle que están ansiosos por volver a ver a Teresa Mendoza en la pantalla chica.

“Tan bella, mi Kate, muchas bendiciones para ti”, “Bella mexicana”, “Eres la reina de tu propio castillo que nada ni nadie podrá derribar jamás”, “Sos única Kate del Castillo, te admiro y te amo”, Teresa Mendoza Rockin it”, “Por un momento vi a Teresa Mendoza”, fueron algunas de las reacciones que generó.

La hija de Eric del Castillo regresará este año como ‘La Reina del Sur’ con la tercera temporada de la serie, que comenzó grabaciones a mediados de 2020 y se estima que será en los próximos meses cuando Telemundo dé a conocer la fecha del estreno.

De acuerdo con Kate del Castillo, en una entrevista que ofreció el año pasado para el programa ‘Un Nuevo Día’, de Telemundo, su personaje de Teresa Mendoza vendrá recargado y se le harán algunas adecuaciones junto con el escritor de la novela, Arturo Pérez-Reverte y los guionistas.