Con escotazo, Carolina Miranda, de Quién mató a Sara, enciende las redes

La talentosa Carolina Miranda es uno de los grandes atractivos para la segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?”, que se estrenará el próximo 19 de mayo por la plataforma de Netflix, y esta vez deslumbró a sus fans con un tremendo escote con el que presumió sus encantos.

La guapa actriz mexicana, quien interpreta a Elissa Lazcano en el thriller mexicano más exitoso del momento, deleitó a sus seguidores en Instagram al posar con un arriesgado outfit que dejó a la vista sus atributos, para encender las redes previo al lanzamiento de la secuela.

Carolina Miranda, quien ha ganado popularidad gracias a su aparición en “¿Quién mató a Sara?”, donde sostiene un romance complicado con el personaje de Alex Guzmán, interpretado por Manolo Cardona, lució un escotazo que dejó a todos con la boca abierta y confirmó a la actriz como una de las más bellas del medio del espectáculo.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente suma 961 mil seguidores, que la originaria de Guanajuato subió una foto de infarto en la que aparece luciendo una especie de camisola en color azul rey, cuya máxima característica es el pronunciado escote que tiene, con el que la histrionisa deja apreciar parte de sus atributos.

Muy sensual, Carolina Miranda está sentada en un sillón, con las piernas arriba, y la sutil prenda de seda que le cubre hasta el inicio de las piernas, dejando apreciar otro de sus grandes encantos, mientras lanza una pregunta entre inocente y sexy a sus admiradores, quienes babearon al verla en esa pose y sosteniendo un girasol en la mano.

Con mirada matadora, Carolina Miranda cuestiona a sus admiradores: “¿Me quieres o no me quieres?”, pregunta que fue respondida por miles de sus seguidores en Instagram, quienes aprovecharon para alabar su belleza y sus espectaculares ojos, que ha enamorado a millones de televidentes en el mundo con su papel de Elissa Lazcano.

“Dificil que alguien no te quiera, mi Caro”, “Adorable, te quiero de nuera”, “Por fa, no le vayas a arrancar las hojitas al girasol que obvio todos te queremos”, “Yo no te quiero, te amo”, “Me encantas, estás preciosa”, “Te amo más bien”, “Aunque me salga el no me quieres yo te voy a querer siempre, mi Caro”, son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Carolina Miranda se robó las miradas con su actuación en “¿Quién mató a Sara?” y la crítica alabó su trabajo pues su talento actoral quedó demostrado en la pantalla, donde vive un romance estilo Romeo y Julieta con el personaje de Manolo Cardona.

La actriz debutó en el 2012 en la telenovela “Los Rey”, de TV Azteca, y siempre destacó por su belleza. La oportunidad le llegó ahora con “¿Quién mató a Sara?” y pronto también se podrá ver en la serie de Telemundo “Malverde: el Santo Patrón”.