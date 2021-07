Con escotado outfit de fuego, Demi Rose presume sin piedad su figura de reloj de arena

No es un secreto para nadie que la modelo Demi Rose posee la que quizás podría ser la figura más imponente entre las modelos famosas y otras celebridades y para muestra, un botón. Recientemente posó ante el lente de la cámara con escotado outfit de fuego, aprovechando para presumir su figura de reloj de arena.

Después de unos días de estar en un pequeño receso de sus publicaciones, fue la tarde de ayer lunes, que Demi Rose empezó la semana con el pie derecho gracias a la acertada publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece más seductora que nunca.

Y es que luego de lucir un body de fuego -por los colores-, que además de súper escotado es transparente, Demi Rose, ha dejado atónitos a sus casi 17 millones de fanáticos en su perfil de Instagram con un par de postales en las que posa desde distintos ángulos.

"Took a trip through space just to clear my mind. Full outfit from @prettylittlething... Did you know you can now pay in 3 instalments with @klarnauk #AD Please spend responsibly.18+ T&Cs apply. Credit provided by Klarna Bank. For the full glossary of terms please read on www.prettylittlething.com/klarna", escribió la británica de 26 años en su descripción.

Lo que en Español indica: "Hice un viaje por el espacio solo para aclarar mi mente. Traje completo de @prettylittlething ... ¿Sabía que ahora puede pagar en 3 cuotas con @klarnauk #AD? Por favor, gaste de manera responsable.18 + Se aplican los términos y condiciones. Crédito proporcionado por Klarna Bank. Para ver el glosario completo de términos, lea en www.prettylittlething.com/klarna".

Claro, el outfit fue utilizado con el pretexto de promocionarlo a través de sus redes sociales; no obstante, la estrella europea que busca llegar a Hollywood y alcanzar aún más fama, se ha ganado los comentarios de todo tipo de sus fanáticos: "Like if ur sick and tired of these bots fr" (Luces como si estuvieras enferma y cansada de estos bots fr).

Por otro lado, su colega en América, Alexa Dellanos, la llamó "Perfecta". "Looking amazing" (Luces increíble), son algunos de los casi 5,400 comentarios que se leen en la publicación. Demi Rose también ha hecho reaccionar a 570,253 usuarios de Instagram al mostrar sus exuberantes curvas.

